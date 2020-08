Los Miami Marlins no recibieron nuevos resultados positivos en su última ronda de pruebas de coronavirus, dijo una persona familiarizada con la situación el sábado, pero el segunda base puertorriqueño Isan Díaz decidió optar por no seguir participando en la temporada.

Por redacción MiamiDiario

La persona confirmó los resultados de la prueba a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no habían sido divulgados públicamente. Al menos 21 miembros del grupo de viaje de los Marlins han sido infectados por un brote al comienzo de un viaje de apertura de temporada.

El equipo no ha jugado desde el domingo en Filadelfia, pero espera reanudar los juegos la próxima semana.

Díaz constantemente dio negativo mientras la temporada estaba en espera, pero decidió convertirse en el primer jugador de Miami en optar por no participar. Jugó en dos de los tres juegos de los Marlins antes de que se detuviera su temporada.

Díaz bateó .173 como novato el año pasado, pero la organización tiene grandes esperanzas con respecto a su potencial.

Los jugadores y el personal de los Marlins infectados salieron de Filadelfia en autobuses nocturnos el viernes a Miami, donde permanecerán juntos en cuarentena. El resto del equipo permaneció aislado en un hotel en Filadelfia.

Aunque el comisionado de la MLB, Rob Manfred, salió al frente con unas declaraciones donde aseguró que no pesaban en cancelar la temporada, lo cierto es que la misma, según expertos, sigue corriendo peligro de haber otro brote.

Con información de wsvn

También te puede interesar: