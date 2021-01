Pese a que las autoridades han hecho llamados a no alarmarse, parece que la preocupación reina en los habitantes del sur de Florida ante la escasez de vacunas contra el COVID-19.

Largas colas de vehículos en los sitios de vacunación se han dejado ver en los últimos días desde Fort Lauderdale hasta el suroeste de Miami-Dade. Son miles de personas mayores de 65 años que muestran su preocupación ante la mencionada escasez.

Ya se mencionó la semana pasada que, en lo que respecta al condado de Maimi-Dade, sí se iba a contar con el suministro de vacunas, pero no en la cantidad que los recintos de vacunación esperaban, serían muchas menos.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Francis Suárez, alcalde de Miami, fueron parte de las autoridades que salieron a hablar de las preocupaciones de las personas.

“Por supuesto que estoy preocupado. No es solo que no tengamos suficiente. Es que no lo estamos consiguiendo lo suficientemente rápido ”, dijo Suárez.

Por su parte Cava expresó: “Le estamos diciendo al gobernador que queremos tres o cuatro veces la cantidad de vacuna que estamos recibiendo”.

En Holiday Park las cosas marcharon mejor el sábado tras los problemas de desbordamiento del viernes.

El parque estaba dando vacunas a cualquier persona de 65 años o más sin una cita, lo que provocó que el sitio se desbordara de personas que se presentaban para recibir la vacuna.

“Nos rechazaron. Esperamos, regresamos y estamos muy agradecidos de estar aquí. Oh, Dios mío, estamos agradecidos ”, dijo una mujer a wsvn.

En el zoológico de Miami, las dosis de vacuna se administraron solo con cita previa .

Miami-Dade ofrece 1000 vacunas hasta el domingo

Sin embargo, dado que el alto volumen de vacunas no satisface la demanda, Levine Cava, junto con la presidenta de la Comisión del Condado de Miami-Dade, Audrey Edmonson, enviaron una carta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidiendo más.

“No tenemos la vacuna para la demanda que hay”, dijo Levine Cava.

Levine Cava y Jackson Health System anunciaron la apertura de espacios para citas el sábado. Esos espacios se llenaron en minutos.

