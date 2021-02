Con el fin de construir un imponente rascacielos, The Related Group se asociará con la marca Baccarat en Brickell, reportó therealdeal

Related está planeando un desarrollo de tres torres con la con hasta 1.400 unidades residenciales, según informó The Real Deal,–

El promotor, con sede en Miami, construiría el proyecto de gran altura en la propiedad de 444 Brickell Avenue, donde anteriormente planeaba construir One Brickell, según los materiales de marketing obtenidos por TRD.

Related, el mayor promotor de condominios de la zona de Miami por el número de unidades que ha construido, suele ser el primero en lanzarse en un nuevo ciclo.

Un dato a considerar es que a pesar de la pandemia, un grupo de promotores está trabajando en grandes proyectos, alimentados en parte por el enorme aumento de las ventas de viviendas unifamiliares en los últimos meses, que ha comenzado a extenderse a los condominios de alta gama.

El proyecto de Related de condominios de lujo de uso mixto sería gestionado por el Hotel Baccarat, e incluiría torres de 57, 77 y 82 pisos con componentes de hotel, oficinas y tiendas. Las unidades oscilarían entre uno y cuatro dormitorios, y el proyecto incluiría un gimnasio, un centro de negocios, una piscina y un paseo frente al río, según los materiales de marketing.

Arquitectonica -que suele diseñar los proyectos de Related, y que ya fue contratada para diseñar One Brickell- es el arquitecto de Baccarat Residences. Enzo Enea se encarga del paisajismo.

Related declinó hacer comentarios a través de un portavoz.

Baccarat, fabricante francés de cristales y joyas, tiene el Baccarat Boutique B Bar and Lounge en el Design District de Miami y The Baccarat Hotel & Residences en Nueva York.

Baccarat Hotels pretende expandirse en San Francisco, Los Ángeles, Miami, Ciudad de México y São Paulo, además de en las principales ciudades del mundo, según su página web.

Related pagó 104 millones de dólares por la propiedad de 444 Brickell Avenue en 2013. La propiedad de 4 acres alberga un edificio de oficinas con un restaurante Capital Grille en la planta baja. El proyecto de reurbanización, anteriormente llamado One Brickell, ha estado en marcha desde que Related compró el sitio, que está al otro lado de la calle de su desarrollo Icon Brickell.

Related, dirigida por el presidente y consejero delegado Jorge Pérez y su hijo, el presidente Jon Paul Pérez, inició en otoño la venta de una torre de condominios de lujo en Pompano Beach llamada Solemar. El lanzamiento de Solemar marcó el primer lanzamiento de ventas de condominios nuevos para Related en el sur de Florida desde 2016. Related también se está asociando con Dezer Development en un sitio de condominios en Hillsboro Beach.

Otros desarrolladores se están acelerando para lanzar ventas de proyectos importantes este año, dicen las fuentes.

Es de hacer notar que las ventas de condominios se están incrementando en Miami-Dade. En diciembre, las ventas de condominios existentes aumentaron en más del 29 por ciento, en comparación con diciembre de 2019, a 1,618 cierres, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami.