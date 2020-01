Renunció Administrador de la ciudad de Miami y se escuchan nombres para sustituirlo

El administrador de la ciudad de Miami, el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Emilio T. González, renunció a su cargo, alegando que no pasará más tiempo en ‘tonterías’.

El coronel Emilio T.González, tiene una larga carrera en el servicio público, incluso fue asesor del ex presidente George W.Bush, no obstante, después de administrar el presupuesto de la ciudad de $ 1.7 mil millones durante dos años, este jueves declaró, ya tuvo suficiente de la política de Miami, informó local10.com.

De esa forma, el gerente de Miami, Emilio T.González, quien fue director del Departamento de Aviación de Miami-Dade durante unos cinco años antes de asumir el cargo en el Ayuntamiento en 2018, renunció el jueves.

González conversó con local10.com con respecto a las acusaciones del Comisionado Joe Carollo, quien aseveró que el coronel abusó de su poder para obtener un permiso para una cubierta.

Al ser consultado sobre ese aspecto, el coronel respondió, «Tengo otras prioridades y no voy a perder el tiempo, tiempo, me niego a gastarlo en esta tontería».

Entre las razones que adujo González para renunciar fue que necesitaba pasar más tiempo con su familia. Se puede recordar que su esposa, Gloria González, ha estado enferma.

No obstante, su carta de renuncia parece ser una reacción al comportamiento del comisionado Joe Carollo durante las reuniones de la comisión en diciembre y enero.

Sobre ese tema González escribió en twitter,»Nuestras reuniones de la comisión de la ciudad se han convertido en un circo».

Luego en su carta de renuncia, el coronel adujo, «Las discusiones personales han dado paso a la política de destrucción personal».

El portavoz de Miami, René Pedrosa, aseguró que la renuncia de González no es efectiva de inmediato.

Además el coronel planea darle al alcalde de Miami, Francis Suárez, suficiente tiempo para encontrar su reemplazo.

Francis Suárez nombró la coronel Emilio T.González en diciembre de 2017, comentando que trabajaría en la revisión de estatutos de alcaldes, luego en enero de 2018 fue ratificado por los comisionados de Miami.

El c0misionado Ken Rusell al enterarse de lo ocurrido escribió en su cuenta en Twitter,

«Gracias, [González] y [Subdirector de la Ciudad Joe Napoli] por su servicio a la Ciudad de Miami. Dejas la ciudad mejor de lo que la encontraste y debes estar orgulloso del equipo que has reunido».

Thank you @emiliotgonzalez and @cos_mia for your service to the @CityofMiami. You leave the city better than you found it and should be proud of the team that you have assembled. https://t.co/v86vCb3mZy

— Ken Russell Miami (@kenrussellmiami) January 16, 2020