Un padre y un hijo vivieron momentos de angustia al ver como su barco explotaba y los expulsaba al agua cuando se encontraban trabajando en dicha embarcación que se encontraba en Coconut Grove.

Por suerte una persona que estaba cerca del suceso ayudó a las dos personas a salir del agua mientras llegaban los equipos de emergencia tras el llamado de la marina de Dinner Key.

La magnitud de la explosión fue importante y algunas personas que viven cerca a Coconut Grove dijeron por redes que se evidenciaba una gran nube de humo.

#BREAKING Person transported to hospital after #boat #fire erupts in waters off #DinnerKey Marina in #CoconutGrove @Yusnaby @Telemundo51 #breakingnews pic.twitter.com/HbgWWvojOO

— JRodriguez (@JRodzMIA) May 6, 2021