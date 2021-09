Una escuela secundaria de Carolina del Norte fue este miércoles luego de que se registrara un tiroteo en la propiedad escolar.

El tiroteo fue confirmado por el Departamento de Policía de Winston-Salem, que a través de su cuenta de Twitter informó lo sucedido, reportó Telemundo San Antonio.

De momento, las autoridades indicaron que el campus de Mount Tabor High School fue asegurado y que ya se reubicó a los estudiantes.

“La escuela secundaria Mount Tabor está cerrada. Ha habido un tiroteo en la propiedad de la escuela. Nosotros y el WSPD hemos asegurado el campus y estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes. Estamos investigando activamente lo que sucedió y compartiremos información confirmada cuando esté disponible”, dice el tuit.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information when available.

