Una complicada situación se vivió este sábado en las inmediaciones del Aventura Mall cuando se reportó un tiroteo, hasta ahora se conoce que hay tres personas heridas.

El hecho sucedió apróximadamente a las 4 de la tarde mientras clientes y empleados se escondían en tiendas, armarios y trasteros mientras los agentes de policía de Aventura buscaban a un posible tirador.

Por los momentos la policía no ha confirmado si ocurrió un tiroteo. Los bomberos dijeron que tres personas fueron trasladadas al hospital, pero no dieron más detalles sobre las lesiones ocurridas en el centro comercial de lujo en en 19501 Biscayne Boulevard.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar:

#Shooting at Victoria Secret? At #aventuramall, people running trampling each other pic.twitter.com/k9CvQMknx8

— Katerina (@Katerinrina) May 8, 2021