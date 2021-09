Este lunes se reportó en Florida 46,105 casos más de COVID-19 y 1,064 muertes adicionales según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, el Miami Herald explica que todas, menos 51 de las muertes reportadas recientemente, alrededor del 95%, ocurrieron después del 9 de agosto, según el análisis. Alrededor del 64% de los recién reportados murieron en las últimas dos semanas, según el análisis. La mayoría de las muertes ocurrieron durante el último aumento de casos de COVID-19 en Florida, impulsado por la variante delta.

En los últimos siete días, en promedio, el estado ha agregado 346 muertes y 17,570 casos cada día, según cálculos.

Almost 25% of daily US COVID deaths are in Florida. This wave is striking because it is pretty hard to go above pre-vaccination waves. It's almost double.

