Matt Gaetz, un Republicano que es representante de Florida ante el Congreso, es investigado por supuestamente mantener una relación íntima con una menor de edad.

El caso se dio a conocer este miércoles parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien fue el que inició la investigación.

El congresista negó haber actuado indebidamente e insinuó que él y su familia habían estado bajo la amenaza de extorsión por parte de un exfuncionario de Justicia.

Matt Gaetz, de 38 años, ha representado al primer distrito del Congreso de Florida, que abarca gran parte del Panhandle, desde 2017. Antes de eso, Gaetz había servido en la Cámara de Representantes de Florida desde 2010.

El representante de Florida fue criado en una familia política; su padre, Don, sirvió en la Legislatura del estado del estado como presidente del Senado después de cofundar la compañía de cuidados paliativos VITAS Healthcare. Vive en Fort Walton Beach, cerca de Destin.

Desde que ingresó a la política nacional, Gaetz ha tenido una presencia frecuente en los medios conservadores y un éxito viral en las plataformas de redes sociales. El perfil ha convertido a Gaetz en una figura conservadora popular con la base de votantes del Partido Republicano.

