Candidatos republicanos de Florida organizarán una manifestación en Tallahassee para pedir que el gobernador Ron DeSantis y otros presionen a las autoridades para que liberen a los detenidos el pasado 6 de enero en el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

El “Rally Free Our Patriots in Tally” se llevará a cabo este sábado 10 de julio y será presentado por Luis Miguel, un candidato republicano de extrema derecha que busca al senador primario Marco Rubio.

“Amigos, los patriotas que han sido perseguidos por el corrupto y comunista FBI están sufriendo. Muchos de ellos son veteranos que lucharon por esta nación”, tuiteó Miguel.

Folks, The patriots who have been hunted down by the corrupt, communist FBI are suffering. Many of them are veterans who fought for this nation. Let's do our part to ensure they're liberated. We can't allow this in America. Be there at the Florida Capitol July 10. pic.twitter.com/nkX1jrZEAQ

— Luis Miguel for Senate (Primarying Marco Rubio) (@LuisMiguelUS) July 1, 2021