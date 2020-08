Si desea optar por una ayuda económica, estos son los requisitos fundamentales que debe tener: en primer lugar residir en Miami Dade y en segundo lugar haber sido afectado económicamente por la pandemia de coronavirus, según difundió telemundo51

Por Redacción Miami Diario

Según una nota de Telemundo, Ariel Flores, de 27 años, perdió su empleo de limpieza en un hotel de Miami a mediados de marzo. Ahora es un candidato idóneo para aplicar para la ayuda económica que ofrecerá el condado Miami Dade a través de United Way.

Para aplicar a la ayuda se recomienda utilizar una laptop, ingresar al sitio web, www.unitedwaymiami.org, y necesitará 30 minutos para llenar un formulario, que le pedirá información básica como…

-Licencia de conducir de Florida y/o identificación con foto emitida por el gobierno.

-Declaraciones de impuestos de 2018 o 2019

-Información de cuenta bancaria

-Factura de servicios públicos

-2 meses de estados bancarios

-Verificación de pérdida de ingresos

La presidenta de United Way Miami Dade, María C. Alonso, señaló que “Cada aplicación será evaluada individualmente y será procesada caso por caso, esperamos que la distribución de fondos no tome más de dos semanas”

Los fondos para este programa provienen de la ayuda federal de la ley CARES, otorgada al estado de Florida.

Alonso indicó que “el condado sabía que nosotros habíamos establecido un fondo y por ese motivo asignó $20 millones de dólares de CARE Federal, para poder aumentar la ayuda que les podemos proveer ayuda a las familias e individuos que tanto necesitan este apoyo en un momento tan difícil”.

Es de hacer notar que los hogares de una o dos personas recibirán mil dólares si se aprueban sus solicitudes, mientras que las familias de tres o más miembros podrán obtener hasta $ 2,000.

Se recomienda no enviar más de una solicitud, porque retrasará el procesamiento de la información, el formulario está en tres idiomas incluyendo español.

Con información de: telemundo51

También le puede interesar: