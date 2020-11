Un hombre de Fort Lauderdale se ha reunido con sus perros después de que un incendio en la cocina carbonizara su apartamento con los caninos atrapados dentro.

Los equipos de rescate respondieron a un edificio de apartamentos en 1721 SE 17th St., alrededor de las 10 am del miércoles.

“Estoy muy agradecido de tener a mis perros”, dijo John, que no dio su apellido. “No me importa nada de esto. No me importa nada de esto “.

Agregó que su vecino pudo sacar a los perros del apartamento.

“Un vecino mío en realidad fue lo suficientemente valiente como para atraparlos”, dijo John. “Son dos pitbulls rescatados, pero son tan dulces como pueden ser. Son mis animales de servicio. No harían daño a una mosca “.

Las autoridades dijeron que uno de los perros se subió a la estufa y accidentalmente giró la perilla, calentando algo que ya estaba en la estufa, lo que inició el fuego.

“Me siento peor por no estar aquí con ellos mientras esto sucedía”, dijo John. “Esa es la relación que tengo con mis perros. No puedo imaginar por lo que estaban pasando “.

Los bomberos dijeron que el sistema de rociadores del edificio funcionó bien, lo que pudo haber salvado vidas y la propiedad.

“Este es un excelente ejemplo de cómo los rociadores salvan vidas”, dijo Stephen Gollan, jefe del Batallón de Rescate de Bomberos de Fort Lauderdale. “Si no fuera por la activación de los rociadores, este incendio podría haber matado muy fácilmente no solo a los perros que estaban en ese apartamento, sino que también se habría extendido a los otros apartamentos cercanos y afectó a las personas del sexto piso o incluso a las mascotas”.

Sin embargo, el agua del rociador se esparció por todo el edificio.

Taylor Dodds, que vive unos pisos debajo de donde se desató el fuego, llegó a casa y encontró que su unidad estaba inundada.

“Al principio pensé que era yo, que dejé algo o, como, quién sabe”, dijo Dodds.

La causa oficial del incendio sigue bajo investigación.

