Un hombre fue rescatado de las aguas del océano frente de Key Biscayne en la costa de Miami.

Un navegante notificó a un equipo de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos el sábado alrededor de la 1 pm que había un hombre en una balsa improvisada que necesitaba ayuda.

Ese hombre supuestamente le dijo a los rescates que él y otros tres se fueron de Cuba hace 10 días.

Les dijo que los otros hombres murieron en el viaje, dijeron las autoridades.

El equipo de rescate de la estación llevó a la persona al guardacostas Robert Yered. El personal de Miami-Dade Fire Boat evaluó al hombre en el cortador y determinó que necesitaba atención médica inmediata.

El personal de Bomberos de Miami-Dade tomó al hombre en su embarcación y lo transportó al hospital.

“No podemos enfatizar lo suficiente lo peligroso que es hacerse a la mar y navegar por el Estrecho de Florida en embarcaciones inseguras”, dijo el teniente comandante, Ben Tuxhorn, jefe del centro de comando, Sector Miami.

“La comunidad marítima del sur de Florida tiene algunas de las mejores personas que ayudan a otros mientras están en el agua, ya sea remolcando un bote o ayudando a un migrante con comida, agua y llevándolos a bordo si es necesario. Lo más importante es que esta comunidad sabe cómo llamar la Guardia Costera en estas situaciones, porque si no lo hace, puede ser parte de una investigación de tráfico de personas simplemente por hacer lo correcto”.

Las autoridades elogiaron a los navegantes por ayudar y contactar a la Guardia Costera de inmediato.

También se notificó a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU, informó Local 10.

