La búsqueda de sobrevivientes por parte de los rescatistas se inició el martes por sexto día, ya que las cuadrillas que trabajaban en el sitio del derrumbe del edificio de condominios de Surfside en el sur de Florida utilizaron brigadas de cubos y maquinaria pesada sobre un precario montículo de concreto pulverizado, acero retorcido y los restos de docenas de hogares.

Las autoridades dijeron el lunes por la noche que los esfuerzos siguen siendo una operación de búsqueda y rescate, pero no se ha encontrado a nadie con vida desde horas después del colapso del jueves. Se ha confirmado la muerte de once personas y otras 150 siguen desaparecidas en la comunidad de Surfside, en las afueras de Miami Beach.

Los equipos de rescate sacaron dos cuerpos más de los escombros el lunes, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Todas las víctimas que se encontraron estaban esparcidas por el campo de escombros, informó NBC Miami.

“Tenemos gente esperando y esperando noticias. Eso es insoportable. Los tenemos lidiando con la noticia de que es posible que sus seres queridos no salgan vivos. Este es el tipo de información que es insoportable para todos”, dijo Levine Cava. “Saben que estamos trabajando las 24 horas del día en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Saben que estamos con ellos, como dijo hoy nuestro director de policía, que ahora son nuestra familia. Creo que sienten eso y lo reconocen incluso a pesar del dolor”.

#MDFR #FLTF1 along with other task forces from across Florida continue their search & rescue efforts at the Champlain Towers partial building collapse in Surfside. pic.twitter.com/IvskPYSPms

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 29, 2021