En las primeras horas de la mañana del jueves, inmediatamente después del colapso de Champlain Towers South , los bomberos escucharon informes de una mujer viva atrapada en un nivel inferior que ahora estaba dentro del garaje.

Un trabajador de rescate que pidió permanecer en el anonimato le explicó a Local 10 News: “Todos los que estaban allí, eso es lo que estamos tratando de hacer, sacar a esta señora y consolarla. (…) Estaba pidiendo ayuda y suplicando que la sacaran de allí”.

“Hablábamos continuamente con ella. Le dijimos ‘Cariño, te tenemos. Vamos a llegar a ti ‘”.

El rescatista mostró una foto de lo que se interpuso en su camino: un contenedor de basura, barras de refuerzo de metal y una pared de concreto.

El bombero señaló que él y otros primeros en la escena se precipitaron hacia los escombros antes de que nadie supiera si el edificio era seguro, y se detuvo solo para enviar un mensaje de texto rápido a sus hijos: “Los amo, siempre”.

El hombre expresó que nunca pudo ver a la mujer atrapada dentro. “Lo primero que recuerdo es golpear la pared y luego la recuerdo simplemente hablando, ‘Estoy aquí, sácame. Sácame’”, dice.

Él dice que las tripulaciones nunca abandonaron su esfuerzo, pero luego se enteró de que la mujer no lo logró.

Local 10 News también se enteró de un correo electrónico enviado por un supervisor preocupado por los efectos de esta pérdida en sus tripulaciones, diciendo que estaban “involucrados en una conversación activa con la mujer atrapada junto a la cama unas 10 a 11 horas después del colapso. Ella sabía que sus padres también estaban atrapados a su lado”.

El correo electrónico dice que un incendio que estalló obligó a las cuadrillas a retroceder “como sabemos que pasó”. Los jefes en la escena informaron: “Vieron que nuestros muchachos se quedaban sin aire”.

El teniente Obed Frometa de Miami-Dade, del Florida Task Force 1, también sirve como capellán, ayudando a sus colegas a hacer frente a las pérdidas que enfrentan aquí.

Dice que situaciones como estas traen “un sentimiento no solo de derrota, sino de pérdida. Somos humanos, después de todo. No somos robots. No somos maquinas. Lo sentimos”.

Frometa agregó que “tenemos miembros del equipo que tienen amigos de primera mano que son víctimas potenciales de esto, por lo que pesa sobre ellos y pesa sobre nosotros”.

Hasta el momento, los cuerpos de rescate no saben quién era esa mujer o si fue sacada de los escombros del derrumbe.