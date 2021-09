Algunos residentes del Doral están cansados del el mal olor que proviene de una instalación de energía residual. Pero el alcalde de esta ciudad dice que es un problema del condado.

“Es como si un camión volquete enorme arrojara un montón de basura frente a tu cara”, dijo Ivette González-Petkovich, quien vive cerca.

Petkovich y sus vecinos llevan años lidiando con el problema. Una molestia en el vecindario, según ella, está afectando la calidad de vida de cientos de residentes de la zona.

“Literalmente te golpea en la cara y es realmente increíblemente desagradable”, dijo.

La instalación de energía residual de Covanta en Northwest 97th Avenue y 69th Street se construyó en 1985 en un terreno propiedad del condado de Miami-Dade. A lo largo de los años, las comunidades residenciales en Doral se expandieron más cerca de la fabricación de plantas; esta odiosa experiencia fue un problema aún mayor.

