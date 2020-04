Residentes de Miami Beach aplaudieron a socorristas y trabajadores de la salud (Video)

Los residentes de Miami Beach aplaudieron e hicieron ruido para mostrar su apoyo al primer personal que trabajaban durante la pandemia de coronavirus.

Se podía escuchar a los residentes aplaudiendo, gritando y golpeando ollas y sartenes para agradecer a la policía de Miami Beach y las unidades de rescate contra incendios el viernes, reportó WSVN.

El mismo apoyo que la policía y las unidades de bomberos recibieron en Miami Beach también se sintió en Mercy Hospital en Coconut Grove.

Los oficiales de policía de la ciudad de Miami y Sweetwater rodearon el campus médico y saludaron en apoyo de los médicos y enfermeras que arriesgan sus vidas para combatir la pandemia.

«Cuando la comunidad necesita ayuda, nos llaman y respondemos», dijo el portavoz de la Policía de Sweetwater, Jonathan Arche. «Cuando el departamento de policía, los bomberos necesitan ayuda, llamamos a los hospitales, ellos responden».

April 10, 2020