Mientras la vida marina lucha por sobrevivir en Biscayne Bay, los residentes del canal de Little River y los ambientalistas locales se preocupan por las pilas de basura que flotaban sobre el río que fluye hacia la bahía. Resolver la crisis de Biscayne Bay requiere abordar calidad del agua.

Rachel Silverstein, directora de Miami Waterkeeper, una organización ambiental que responde a la emergencia, le pidió ayuda al alcalde de Miami, Francis Suárez, con el uso de bombas, destacó local10.com

“Tantos animales están luchando por conseguir aire, que el uso de bombas puede lograr salvar a algunos de ellos”, destacó Silverstein.

La ciudad instaló las bombas y receptáculos de abono para deshacerse de los peces muertos en tres parques públicos: Morningside en 750 NE 55 Ter .; Albert Pallot en 601 NE 39 St. y Margaret Pace en 1745 N. Bayshore Dr.

“Trabajamos con organizaciones y departamentos asociados para tener receptáculos de abono. De esa forma los voluntarios puedan limpiar la bahía de peces muertos para que no contamine otra vida marina viva”, manifestó el alcalde Francis Suárez en un comunicado.

Environmentalists have been warning us for years. And here we are. Biscayne Bay at a crucial tipping point with NO political will to take corrective action to save the bay. For the past few days, bay residents have woken up to thousands of dead fish on the water. Devastating. pic.twitter.com/QXM3ycxPYC

— Louis Aguirre (@LOUISAGUIRRE) August 11, 2020