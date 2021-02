Los restaurantes y bares ha sido uno de los sectores que han sido más golpeados por el Covid-19 en Estados Unidos.

Pero en Nueva York estos establecimientos han sido los más afectados debido a las estrictas reglas que hay con respecto a la apertura de los mismos.

Por tal motivo los dueños de grandes marcas de restaurantes decidieron abrir sus sucursales en Miami, a pesar que es uno de los estados más afectados por el Coronavirus.

Los propietarios de estos establecimientos indicaron que en Florida, las personas no cumplen con las medidas como el distanciamiento social, o las regulaciones para estar en sitios públicos.

“Es salvaje. A nadie parece importarle COVID aquí. Hay fatiga COVID y una falsa sensación de seguridad. Es como si pensaran que es más seguro porque hace sol y pasan más tiempo al aire libre “, dijo Brett Friedman, director ejecutivo de Agency21, una agencia de marketing y eventos culinarios.

Algunas cadenas de alto renombre y con varias estrellas Michelín, tenían pensado tener una sucursal en Miami antes que comenzara la pandemia.

NYC restaurateurs flock to Miami for relaxed COVID-19 rules https://t.co/iyhho7m6D3 via @nypost

— PUFFIN. All Lives Matter . White and Proud . (@puffin1952) February 9, 2021