Algunos operadores de restaurantes han asegurado que pese al levantamiento de las restricciones para comer fuera de casa y la aplicación de vacunas que se efectúan diariamente, algunos establecimientos no logran encontrar trabajadores, lo que para ellos es un problema que les toca enfrentar y que podría obstaculizar su camino a la normalidad.

Philippe Massoud publicó a través de un sitio web que estaba en la búsqueda de un cocinero para ponerlo a trabajar en su nuevo restaurante ilili, ubicado en la ciudad de Nueva York. En el anuncio indicó que podían asistir alrededor de 60 u 80 personas a la entrevista. Sin embargo, nadie apareció.

Se conoció que Massoud espera al menos unas 12 personas más para integrarlas a su equipo de trabajadores, mientras que la escasez de personal se acentúa, lo que hace que el lugar no abra las puertas al público durante las horas del almuerzo o los días lunes por la noche.

El levantamiento de las restricciones en el país supone y la aplicación de las vacunas, suponen una gran oportunidad para los negocios que buscan desesperadamente salir de la crisis en las que se han visto involucrados con la llegada del Coronavirus.

A las afueras de un restaurante ubicado en las calles de Miami, se observa un letrero que indica la búsqueda de trabajadores: “estamos contratando”

Al inicio de la pandemia, se ordenó el cierre de los restaurantes estadounidenses como medida de prevención ante los contagios de Covid-19, por lo que muchos trabajadores se fueron a sus hogares. Se estima que entre marzo y abril de 2020, los restaurantes y bares tuvieron una perdida de 5,5 millones de puestos de trabajo. Así lo dio a conocer la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que dejó sin trabajo a muchas personas de un día para otro.

Las empresas de larga trayectoria y reconocimiento a escala global, como Mcdonald’s se han visto obligadas a requerir una gran cantidad de personal. La cadena de comida rápida desea contrar alrededor de 25 mil empelados solo en Texas, mientras que Taco Bell busca al menos 5 mil personas para un evento.

Se dice que el desafío y prioridad que tienen los restaurantes tras el levantamiento de las restricciones es la contratación.

“Nuestro mayor desafío en este momento es la dotación de personal”, expresó el presidente ejecutivo de Darden, Eugene Lee, mientras que el economista jefe de Glassdoor, Andrew Chamberlain, comentó se “está dando lugar a un aumento masivo de la demanda de estos trabajadores”.

ABANDONO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Algunos trabajadores ya han abandonado la industria por completo, luego del azote que generó la pandemia. Tal es el caso de Jessica Vine, de 45 años de edad, quien abandonó su puesto como mesera en un restaurante mexicano, llamado El Pavo Real, cuya ubicación está en New Orleans, dado al impacto que recibió su disminuido salario.

Dining restrictions are lifting across the country, and people are getting vaccinated each day.

But some restaurant operators say they are facing a problem that could impair their road to normalcy: They can’t find enough people to work for them. https://t.co/TMFxINiQ7W

— CNN (@CNN) April 21, 2021