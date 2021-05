Los investigadores de la policía de Miami- Dade recibieron una alerta este jueves 27 de mayo sobre unos restos sospechosos hallados en una zona al noreste del condado.

Los oficiales acudieron al lugar para comenzar las investigaciones y determinar si se trataban o no de restos humanos.

Al llamado también respondieron los detectives de hominicios, y buzos expertos en encontrar evidencia, según Univisión.

#MDPD is currently responding to a scene of a death investigation in the area of 94 Avenue & NW 74 Street. PIO is en route with an estimated time of arrival of of 30 minutes. pic.twitter.com/D19jmuPqXU

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 27, 2021