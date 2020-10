Gergely Dudas es un ilustrador húngaro que lleva el nombre artístico de “The Dudolf”. A través de sus redes sociales comparte día a día un desafío tanto visuales como para poner en juego la mente, las cuales son furor entre los usuarios.

Por redacción MiamiDiario

En las últimas horas, compartió un nuevo reto viral que consiste en un acertijo matemático, reportó El Imparcial.

A través de una imagen con cucuruchos y bochas de helado de diferentes gustos, el artista propone que los cibernautas hallen cuál es el valor de cada componente de las operaciones matemáticas.

El objetivo es conseguir cuánto vale un cucurucho, una bocha de helado de vainilla y otra bocha de helado de frutilla.

Si bien parece fácil, existen dos condiciones claves antes de intentar descifrarlo: se debe hacer en un minuto y no se permite usar calculadora.

¿Estás listo? Es hora de concentrarse y aplicar todos los conocimientos vistos en el colegio.

Solución

Si llegaste hasta acá es que no lograste resolver el acertijo. Capaz descubriste el valor del cono, o de alguna bocha; pero no todos. No obstante, debajo está la solución al problema.

El valor del cono es 3; la bocha de helado de vainilla 2; y la de fresa 1.

