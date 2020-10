Una nueva ilusión óptica ha vuelto a dividir las redes sociales.

La responsable ha sido Billie Eilish, que este fin de semana ha revolucionado Instagram y Twitter con una inocente pregunta lanzada a sus seguidores: ¿De qué color son estas zapatillas? ¿Rosas y blancas o verdes y blancas?, reportó Gossipvzla.

El domingo la intérprete de ‘Bad Guy’ quiso hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus miles de fans.

Una de las cuestiones tuvo que ver con el famoso ‘The Dress’, el vestido que se volvió viral en febrero de 2015 por su color.

Un seguidor de la cantante quiso saber su opinión sobre el tema y le preguntó de qué tono veía la pieza, a lo que ella contestó que en realidad era azul y dorado y no azul y negro como aseguraron varias personas hace cinco años.

Ante este debate, la artista quiso explicarse y compartió con sus fans el dilema que tenía con su padre por unas zapatillas ‘Air More Uptempo’ de Nike.

Según Billie, su padre veía el calzado rosa y blanco, mientras que para ella los tonos eran verde menta y blanco. La joven mostró las ‘sneakers’ en directo para demostrar que ella tenía razón, pero su sorpresa fue que varios de sus ‘followers’ respondieron que estaban de acuerdo con su padre.

Para convencerlos, Eilish buscó la referencia del producto en Google, donde se especificaba que el zapato en realidad era de color verde menta y blanco, justamente los tonos que ella misma defendía. Incluso fue más allá y publicó muchas más imágenes en las que seguía justificando los colores de las zapatillas que, según ella, había llevado en una sesión de fotos con prendas de vestir en verde para conseguir un ‘total look’.

WAIT idk if I'm just dumb, bit I think ms. @billieeilish is actually right lmao! the part we're all seeing as pink (the AIR) is supposed to be the white part, and then the spaces is supposed to be mint. if you look at it that way then you can see it correctly lol #BillieEilish pic.twitter.com/r6dyy4emTr

— i (@ductaep) October 18, 2020