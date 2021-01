Durante una conferencia de prensa el viernes, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suáerez dijo que la reubicación de las empresas financieras y tecnológicas traerá miles de empleos a la ciudad, reportó local10

De acuerdo con el alcalde, 17 empresas financieras y de tecnología de alto perfil ya han decidido llamar a Miami su hogar, incluyendo Spotify, Goldman Sachs y Blackstone, trayendo miles de trabajos bien remunerados a Miami.

Es una lista que la ciudad espera que continúe creciendo, especialmente después de haber ganado la atención nacional por un tweet enviado el mes pasado a un miembro de una firma de capital de riesgo.

“Soy como un reclutador de fútbol americano universitario”, dijo Suárez. “Mi trabajo consiste en conseguir que la gente que pone el pie en el agua invierta un poco más en la ciudad”.

Our City will be creating the next generation of leaders right here at home. pic.twitter.com/FTBZxe9GGi

Además del clima y la diversidad de la población, el alcalde dijo que los bajos impuestos también han demostrado ser un gran incentivo.

“La motivación de traer trabajos de alta calidad y bien pagados a nuestra ciudad es preparar a Miami para el futuro y crear la próxima generación de líderes aquí mismo en casa”, dijo el alcalde.

Suárez indicó que han estado trabajando hacia este objetivo durante 10 años.

We are fostering a Miami for you, your kids, and your grandkids. As your Mayor, I am here to make a #MiamiForever and a #MiamiForEveryone.

Bringing high quality and high paying jobs to our City will create the Miami of the future. pic.twitter.com/IJ2bGj8f3U

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) January 8, 2021