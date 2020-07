Ellen DeGeneres se caracteriza por las divertidas entrevistas y el humor que impone la presentadora en cada una de las emisiones de su show. Tiene 2,5 millones de espectadores diarios y es uno de los programas que mas nominaciones recibió al Premio Emmy en 171 categorías. Sin embargo, no todo es como aparenta, pues recientemente se reveló un escabroso testimonio que confirma las acusaciones de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica” ejercidos detrás de escena por el equipo del programa de la famosa comediante, según difundió infobae El programa dese caracteriza por las divertidas entrevistas y el humor que impone la presentadora en cada una de las emisiones de su show. Tiene 2,5 millones de espectadores diarios y es uno de los programas que mas nominaciones recibió al Premio Emmy en 171 categorías. Sin embargo, no todo es como aparenta, pues recientemente se reveló un escabroso testimonio que confirma las acusaciones de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica” ejercidos detrás de escena por el equipo del programa de la famosa comediante, según difundió Por Redacción Miami Diario El testimonio de un ex trabajador del programa pone en duda la buena onda que se transmite a través de la pantalla. En el programa radiofónico de 4BC donde trabaja, el ex ejecutivo del programa, Neil Breen, reveló detalles del detrás de escena del ciclo cuando trabajaba en 2013. Breen, un ejecutivo del programa Today, de Australia, en 2013, quien ahora tiene su propio espacio, declaró que jamás pudo interactuar con la presentadora de 62 años, a pesar de que realizaba una gira de trabajo por dicho país hace siete años. Breen declaró a 4BC, la estación de radio para la que ahora colabora, que inicialmente DeGeneres sería copresentadora de Today, pero los planes fueron cambiados constantemente por su equipo de producción, con quienes sí tuvo contacto a lo largo del viaje. Detalló que finalmente se acordó una entrevista con el periodista de entretenimiento Richard Wilkins, lo que significó que para concretar el encuentro, su equipo se trasladara de Sídney a uno de los lujosos hoteles de Melbourne, donde recibió extrañas peticiones e indicaciones por parte de las personas cercanas a la también comediante

Breen indicó que “el productor nos llamó a un lado y dijo: ‘Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires’“.