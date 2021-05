Las autoridades de Miami Beach mantienen detenidos a dos jóvenes turistas arribados a la ciudad con motivo de las vacaciones de primavera, o “spring break”, acusados de drogar y violar a una mujer que fue hallada muerta en su habitación de hotel.

Evoire Collier, de 21 años y quien este martes tiene prevista una comparecencia en corte, y Dorian Taylor, de 24, ambos residentes de Carolina del Norte, afrontan cargos de robo con violencia, agresión sexual, hurto menor y uso fraudulento de tarjeta de crédito, reportó Madeleine Wright.

Newly released surveillance video shows 2 men following tourist Christine Englehardt, 24, into the Albion Hotel in Miami Beach on March 18. She was later found dead after having been drugged and raped. Evorie Collier and Dorian Taylor are charged with sexual assault and burglary. pic.twitter.com/TSdKZeGkio

