El criterio que han utilizado en esta lista es analizar el impacto de cada uno de los discos publicados y de su contenido. Por lo tanto, nos encontramos álbumes de Jennifer Lopez, Beyoncé, Coldplay y muchos más. Una de las grandes sorpresas ha sido encontrarnos a Shakira en la lista, pero no cabe duda de que la colombiana marcó un antes y un después en la música latina.

En la lista se incluye el disco ‘Donde están los ladrones’ de la colombiana, que se encuentra en el puesto 496. Un motivo de celebración, no solo por ser la única artista colombiana presente en la lista, además de ser una de las pocas artistas de habla hispana que se encuentra en ella, sino por el disco que se ha clasificado en la lista.

Our list of the 500 Greatest Albums of All Time was originally published in 2003. But no list is definitive, so we decided to remake it from scratch. The voters included Beyoncé, Stevie Nicks and many more. Here we present our new #RS500Albums: https://t.co/nv9ePSZ6Pg pic.twitter.com/smVdTSCrLL

— Rolling Stone (@RollingStone) September 22, 2020