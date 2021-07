Richard Gasquet, veterano de la ATP, señaló que en su opinión Novak Djokovic es el mejor jugador de todos los tiempos, pero Roger Federer es el más grande.

Djokovic ha ganado los tres Grand Slams en lo que va de año para unirse a Federer y Rafael Nadal en un récord de 20 majors en su carrera.

Para muchos, quien gane esa carrera decidirá en última instancia quién debe ser considerado el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, Gasquet cree que también debería incluirse un elemento estético, y eso hace que Federer sea inexpugnable.

“Veo el tenis de manera diferente, siempre he dicho que para mí no es solo la cantidad de títulos de Grand Slam lo que importa. No solo veo al ganador del Grand Slam, miro la estética, lo que se desprende en la cancha”, dijo Gasquet a Tenishead.net.

“Para mí, Roger Federer es insustituible, es el mejor jugador de todos los tiempos cuando veo la estética, la gracia que tiene en la cancha. Veo el tenis por eso (la belleza), aunque Novak Djokovic es definitivamente el mejor y un jugador increíble”, agregó.

Gasquet añadió: “Hay algunos a los que les gusta Federer y no les gusta Djokovic en absoluto, ese no es mi caso en absoluto; Me gusta mucho Djokovic. Es solo que cuando veo a Federer, he estado asombrado de principio a fin para siempre. En el deporte, veo a Messi, a Neymar, veo la estética y las sensaciones extraordinarias que brindan”.

Aseguró que Djokovic, Nadal y Federer son los tres mejores jugadores de la historia, sin duda.

“Después, siempre es complicado comparar las generaciones. Tienen 20 Grand Slams cada uno y físicamente nunca han caído en veinte años, es estupendo”, señaló el jugador de tenis profesional francés.