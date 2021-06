De los años 80 y 90, probablemente recuerdes a Rick Moranis de películas exitosas como Ghostbusters, Spaceballs, Little Shop of Horrors, The Flintstones y, por supuesto, Honey, I Shrunk the Kids. Sin embargo, en 1997, en el apogeo de su fama, el actor cómico se alejó de la pantalla grande para concentrarse en su familia, una pausa en su carrera que se convirtió en una pausa de 20 años en la realización de películas. Hoy, la leyenda de los 80 está lista para volver a ser el centro de atención, con un nuevo papel especial en el horizonte.

Rick Moranis era un nombre familiar en la comedia a mediados de los 90, pero finalmente se alejó de la actuación para concentrarse en criar a sus hijos pequeños. Su esposa, la diseñadora de vestuario de Hollywood Ann Belsky, falleció en 1991 de cáncer de mama y Moranis encontró que hacer malabares con la paternidad y la actuación era una lucha.

“Dejé de hacer películas alrededor del ’96 o ’97. Soy padre soltero y descubrí que era demasiado difícil criar a mis hijos y hacer los viajes que implica hacer películas. Así que tomé un poco de un pequeño descanso. Y el pequeño descanso se convirtió en un descanso más largo, y luego descubrí que realmente no me lo perdí “, dijo a The Hollywood Reporter. “En los últimos años me han ofrecido varios papeles en películas y simplemente los he rechazado”, agregó.

Ahora que vive en el Upper West Side de Manhattan, Moranis ha encontrado mucho que hacer en sus décadas fuera de la pantalla, a saber, “mucho escribir”, incluyendo artículos de opinión para The New York Times y “mucha crianza de los hijos”.

Además, el actor ha realizado trabajos de voz para varias películas animadas, siendo su papel de voz más famoso el de Rutt en Brother Bear de Disney, que recaudó 250 millones de dólares en todo el mundo. Moranis también hizo varios comerciales de radio en su Canadá natal. En 2013, lanzó un álbum de música de comedia llamado My Mother’s Brisket.

El año pasado, la leyenda de la comedia volvió al ojo público, aunque brevemente, para protagonizar un comercial de televisión junto a Ryan Reynolds.

En el anuncio corto del plan ilimitado de Mint Mobile, el actor de Deadpool saca a Moranis de su pausa de actuación con el pretexto de promocionar el producto. “Es difícil creer que Mint Mobile haya pasado tanto tiempo sin un plan ilimitado, por lo que hemos contratado a un actor sin el que todos hemos pasado demasiado tiempo”, dice Reynolds, mientras está de pie en un campo de plantas de menta en macetas.

“Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que diga algo sobre Mint?” Pregunta Moranis, luciendo perdido. “Realmente tengo que conseguir un teléfono”. Reynolds admite que en realidad no necesita ayuda con el comercial; solo reclutó a Moranis para que lo conociera y le explicó que es “un gran admirador”.

En su entrevista de 2015 con The Hollywood Reporter, Moranis bromeó diciendo que estaba sorprendido de que no hubiera planes para hacer Honey, I Shrunk the Grandkids. Desde entonces, ¡el universo ha cumplido! Según los informes, el actor está programado para regresar a la pantalla grande para repetir su famoso papel de Wayne Szalinski para el estreno teatral de Disney de un nuevo reinicio, titulado Shrunk. Moranis protagonizará junto a Josh Gad de Frozen, quien interpreta al hijo ahora adulto de Szalinski, que encoge a sus propios hijos.

“Decir que es un sueño hecho realidad ver una vez más a Rick Moranis en la pantalla grande es la subestimación de la década”, tuiteó Gad sobre la noticia. “Pero decir que tengo una vista de él volviendo a interpretar uno de sus papeles más emblemáticos es la subestimación del siglo. Bienvenido de nuevo.