En un comunicado sobre el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg, expresó, “Su tiempo como jurista se definió por su compromiso apasionado con la justicia y su intelecto de primer nivel”.

En otro párrafo del comunicado admitió, “a menudo no estaba de acuerdo con muchas de sus decisiones liberales en la corte. No obstante, la historia de su vida inspiró a millones de mujeres estadounidenses y que las niñas no acepten límites a sus sueños “.