Luego de tener que reprogramarlo por la pandemia, Enrique Iglesias y Ricky Martin anunciaron las nuevas fechas de su gira de conciertos por todo Estados Unidos y Canadá, que contará con más de 20 presentaciones en las estarán estas dos superestrellas de la música.

La gira comenzará el 25 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y finalizará el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California y contará como invitado al cantante colombiano Sebastián Yatra.

En Miami, las presentaciones de Enrique Iglesias y Ricky Martin están programadas para el 22 y 23 de octubre en el American Airlines Arena y las entradas más económicas en la página de Ticketmaster se encuentran en 55 dólares actualmente.

Yesssss! I’m happy to announce I will be touring with @enriqueiglesias this fall. USA and CANADA, GET READY! https://t.co/TNK6F5XhGp pic.twitter.com/k5vSQnAf9C

— Ricky Martin (@ricky_martin) May 11, 2021