Entrenadores, jugadores, familiares, amigos y allegados se reunieron el viernes para presentar sus últimos respetos al entrenador de fútbol americano Bobby Bowden, quien murió a la edad de 91 años el 8 de agosto de cáncer de páncreas.

En horas de la mañana hubo una ceremonia para Bowden dentro del Capitolio estatal. Luego, por la tarde, Bowden el último adiós se realizó en las instalaciones de fútbol de Florida State, reseñó ESPN.

FSU coach Bobby Bowden is now lying in repose in the Historic Florida Capitol. pic.twitter.com/1EN2WJpuvt — Alicia Devine, Photojournalist (@alicia_c_devine) August 13, 2021

El presidente de la universidad, John Thrasher, y el director atlético David Coburn, saludaron a la familia Bowden cuando llegaron frente al monumento permanente a Bobby Bowden, una estatua erigida después de que el entrenador renunció en 2009 después de 34 temporadas como entrenador en jefe.

Ramos de flores, muchas de ellas con los colores de la escuela, granate y dorado, rodeaban la base de la estatua. Una fila se formó alrededor de la entrada, llena de fanáticos, ex jugadores y ex entrenadores esperando un momento final con Bowden.

Gobernador DeSantis rindió tribuno a la leyenda de la NCAA Bobby Bowden https://t.co/pM8jTKtjmV — Miami Diario (@miami_diario) August 13, 2021

Ronnie Cottrell, quien pasó 10 años como coordinador de reclutamiento bajo Bowden durante la dinastía de los Seminoles, aseguró que el entrenador fue para él una figura paterna.

“En la última semana, he recibido cientos de llamadas de jugadores. Significó mucho para tanta gente. Hay pastores que probablemente desearían tener la influencia que él tuvo, pero también hay padres. Él era más que un entrenador. Era mucho más”, dijo Cottrell, quien ahora es entrenador de una escuela secundaria en Mobile, Alabama.

Headed to Tallahassee to tell one of my heroes how much I appreciate him, one more time. #BobbyBowden pic.twitter.com/KI4tTD5hG1 — FSU’s Tomahawk Chop 🪓 (@TheTomahawkChop) August 14, 2021

Mickey Plumley, quien jugó como tackle ofensivo en el equipo que ganó el Peach Bowl en 1969, recordó la celebración del 50 aniversario de ese equipo en 2019. Bowden asistió. Y de los otros 37 jugadores que estaban allí, Bowden no solo recordaba todos sus nombres, recordaba sus lugares de origen.

“Perdí a mis padres en la escuela secundaria, y el entrenador Bowden era mi padre sustituto y me tomó bajo su protección como lo hizo con miles y miles de jóvenes”, dijo Plumley, luchando por contener las lágrimas. “Doy gracias a Dios todos los días porque fue parte de mi vida”.

Our family was honored to join Ann Bowden and members of the Bowden family this morning to pay tribute to the incredible legacy of Bobby Bowden at the Florida Capitol. May he Rest in Peace. pic.twitter.com/EHVLeUIi48 — Casey DeSantis (@FLCaseyDeSantis) August 13, 2021

Mientras los fanáticos esperaban en la fila, otros se pararon frente a la estatua de Bowden para tomar fotografías.

Habrá un servicio formal el sábado por la mañana, cuando se espera que hablen los ex jugadores Deion Sanders, Warrick Dunn y Charlie Ward, además de familiares y varios otros.

Después de llegar a las instalaciones del centro deportivo el viernes, su esposa Ann y sus hijos, incluidos los entrenadores Tommy, Jeff y Terry, saludaron a todas las personas que acudieron a presentar sus respetos.