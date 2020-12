Este lunes la cantante británica Rita Ora se disculpó luego de romper las medidas de bioseguridad al celebrar una fiesta de cumpleaños, que señaló como “un grave e inexcusable error de juicio”.

Por Redacción MiamiDiario

El periódico Sun difundió fotografías en las que aparecen Ora y otros, incluyendo las modelos Cara y Poppy Delevingne, llegando al restaurante Casa Cruz en el área de Notting Hill en Londres este sábado.

“Fue una decisión tomada en el momento, con la visión equivocada de que salíamos del encierro y que esto estaría bien”, escribió.

Bajo las reglas de cierre que terminan el miércoles 02 de diciembre, todos los pubs y restaurantes en Inglaterra deben cerrar excepto para la comida para llevar y la entrega, y la gente tiene prohibido reunirse en el interior con miembros de otros hogares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RITA ORA (@ritaora)

Ora dijo en Instagram que había celebrado “una pequeña reunión con algunos amigos para celebrar mi 30 cumpleaños”.

Ora, cuyos éxitos incluyen “Anywhere” y “I Will Never Let You Down”, dijo que ahora se dio cuenta “de lo irresponsables que fueron estas acciones y asumo toda la responsabilidad”.

Gran Bretaña tiene el peor número de muertes por coronavirus de Europa, con más de 58.000 personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RITA ORA (@ritaora)





Con información de Milenio

