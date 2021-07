Este martes se llevará a cabo el sexto juego de la final de la NBA, y aunque los Phoenix Suns están abajo en la serie ante los Bucks de Milwaukee han sobresalido en un departamento algo inusual.

Los fanáticos del conjunto de Arizona, han realizado un par de provocaciones para sus rivales, que han sido bien ingeniosas.

La más reciente fue la que se ingeniaron un bufete de abogados de Phoenix, quienes adquirieron una vaya en la ciudad del estado de Wisconsin, que decía “Go Suns”.

HOW DARE THEY?

Who's seen this overlooking I-43 near downtown MKE?

How do we feel about this @Bucks fans?

