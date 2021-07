Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, el documental que se estrenará el próximo 16 de julio, ofrece una mirada íntima a la vida de la estrella de la televisión de la gastronomía y los viajes que se quitó la vida hace tres años.

El film contará parte de la vida del chef desde su gran éxito como autor de las memorias Kitchen Confidential en el año 2000, hasta su ascenso en series populares como Parts Unknown. La película da un giro, ya que trata de su muerte y cómo su círculo cercano intenta procesar la pérdida.

El documental es dirigido por el reconocido cineasta Morgan Neville dijo que quería que su película abordara algunos de los “traumas no procesados” del público en torno al repentino fallecimiento de Bourdain.

Roadrunner también examina la relación de Bourdain con su última novia, la actriz y directora italiana Asia Argento. Aborda un escándalo de la prensa sensacionalista que surgió días antes de la muerte del chef alegando que Argento estaba involucrada en otro romance fuera de su relación con Bourdain.

Que Neville incluyera la relación de Borudain con Argento ha levantado polémica, y algunos críticos afirman que el documental busca hacer ver a la actriz como responsable de la muerte del chef.

“Lo que incluí fue una fracción de lo que estaba allí. Entonces, si la gente piensa que hay mucho, déjame decirte que hay muy poco en comparación con lo que hay allí. Siento que mostré una tremenda moderación, aunque la gente no lo sepa. Y creo que fui muy justo al haber visto todos los hechos. Me siento muy cómodo con lo que hice”, dijo el director sobre la relación de Anthony Bourdain con la italiana en una entrevista con The Wall Street Journal.

Aseguró que tomó todas las acciones legales correspondientes para evitar inconvenientes con Argento.

“No digo que ella haya causado su suicidio. El suicidio es un acto privado y creo que egoísta. Simplemente estaba tratando de pintar una imagen, creo que con precisión, de los diferentes factores que estaban sucediendo en su vida, y había muchos de ellos. La impresión de él realmente durante el último año fue que estaba siendo mucho más maníaco y mucho más depresivo”, manifestó.

Señaló que aunque le impactó la muerte del chef, no le causó sorpresa. “Es alguien que había sido autodestructivo durante décadas. Era un adicto a la heroína, tenía adicción tras adicción y bromeaba sobre el suicidio para siempre. Soy más de la creencia de que en realidad fue solo un lapso momentáneo de juicio. Sabes que dicen que cuando las personas tienen episodios suicidas duran unos 90 minutos, y que si la gente recibe ayuda, pasa en ese tiempo. Creo que estaba demasiado alejado y distante y no pidió ayuda”, señaló.

Entre los entrevistados para el documental estuvieron la exesposa de Bourdain, Ottavia Busia; sus amigos chefs Éric Ripert y David Chang, los productores de televisión Lydia Tenaglia y Christopher Collins, y los músicos John Lurie y Josh Homme. Homme, de la banda de rock Queens of the Stone Age, grabó una canción para la película. Hay imágenes de “Parts Unknown”, incluyendo tomas descartadas y videos de las historias de Instagram de Bourdain, que sirvieron como una pequeña ventana a su turbulento último año.

Anthony Bourdain fue hallado muerto a los 61 años en un cuarto de hotel en Estrasburgo, Francia, el 8 de junio de 2018.