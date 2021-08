‘Robin’, el inseparable compañero de Batman, se une a la comunidad LGBT+. Esta revelación fue mostrada en el cómic Batman Urban Legends 6.

Muchos personajes han tomado la identidad de ‘Robin’ a lo largo de la historia de ‘Batman’, y en la nueva serie este personaje es ‘Tim Drake’, reportó PlaygroundWeb.

Este joven es quien ‘salió del clóset’ y ahora es parte de la comunidad LGBTQ+.

En una escena al final del cómic, Robin, cuyo nombre en la ‘vida real’ es Tim Drake, visita en su casa a un hombre llamado Bernard al que había salvado de un peligro y le dice: “Me alegro mucho de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo… no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”.

Bernard le responde: “Esperaba que lo hicieras. Tim Drake… ¿quieres tener una cita conmigo?”

“Sí, creo que quiero eso”, responde el héroe, concluyendo así el cómic, cuya historia continuará en la edición de diciembre, y confirmando el estatus LGBT del personaje.

Un dato a considerar es que durante años, los fans han especulado sobre si ‘Robin’ es gay. Aunque en otras ocasiones ha salido con mujeres, en esta historia, un hombre llamado ‘Bernard’ le pide una cita a ‘Robin’ y él acepta.

Aún se desconoce la identidad de género y sexual que tendrá el personaje a lo largo de su historia. Inicialmente se barajaban las posibilidades de que el héroe fuera bisexual, pero lo cierto es que el personaje aún se encuentra en una etapa de autodescubrimiento.

Así lo hizo saber la escritora Meghan Fitzmartin en una entrevista con Unilad.

‘Robin’ es el primer miembro del circulo cercano a ‘Batman’ que se identifica como LGBT+ en 15 años. La primera fue la ‘Batwoman’ de Kate Kane en 2006.

I know most of y’all don’t follow comics but Tim Drake (aka Robin in Batman) just came out as bi and no i’m not crying, I promise pic.twitter.com/ef43sjsBDO

— Frederick (@notquitezennor) August 10, 2021