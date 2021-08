Los residentes de un edificio en Miami-Dade vivieron un momento un momento de pánico este miércoles, cuando los rociadores contra incendio explotaron, lo que ocasionó una inundación.

El hecho ocurrió en el cuarto piso del edificio en la cuadra 900 de SW 57th Avenue.

La explosión de los aspersores originó que el agua se filtrara hacía el piso de abajo, lo que trajo como consecuencia que el mismo se inundara.

Las primeras investigaciones de la policía de Miami indican, que una sección de paneles de yeso que había en el edificio colapsó, lo que ocasionó la inundación.

“Una vez que se apagaron los rociadores, la cantidad de agua que cayó fue suficiente para ejercer presión en el piso de abajo, en realidad se filtró en el panel de yeso del tercer piso”, comentó el comandante de la policía de Miami-Dade, Pete Delgado.

El funcionario informó que tras el incidente se tuvo que realizar la evacuación de todo el edificio, para así evitar un mal mayor.

“Un trozo de panel de yeso se derrumbó, y se tuvo que aplicar la evacuación inmediatamente”.

Tras la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad de la ciudad, ninguna persona resultó lesionada en el incidente.

