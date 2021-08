El mexicano Rodolfo Pizarro tiene un presente bastante favorable con el Inter Miami, sus últimas actuaciones hicieron que estuviera convocado para el Juego de las Estrellas de la MLS y confesó que en un principio no la estaba pasando bien en el equipo de David Beckham.

En su segunda temporada el mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro ha vivido momentos amargos y dulces, como el actual, donde en los últimos dos partidos, sus goles le han dado triunfos valiosos al Inter Miami.

El 2021 lo comenzo siendo titular en el esquema del entrenador inglés Phil Neville, quien no dudó en enviarlo al banco de suplentes cuando bajó su rendimiento; pero tras su vuelta de jugar con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021, todo cambió para el nacido en Tampico. Reseñó BolaVIP.

Pizarro ha sido titular en tres de los últimos cinco partidos del Inter Miami, ayudándoles a cortar una mala racha de siete encuentros sin ganar, con tres victorias y un empate, ademas de sus anotaciones que le han permitido tomar un segundo aire, lo que reconoció en diálogo con TUDN.

Consultado por su buen presente en Estados Unidos, el volante comentó que “al principio no estaba contento, no estaba disfrutando el momento con Inter Miami y ahorita ya es completamente diferente. Uno no puede estar siempre al 100 por ciento, era un bajón normal”.

Sin embargo, Rodolfo Pizarro tampoco escondió su deseo por volver a vestir la camiseta de las Chivas de Gudalajara: “Sería especial regresar. El cariño es mutuo, también son especiales para mí. Siempre me apoyan y estoy agradecido con ellos. Siempre serán una parte importante de mí porque siempre están alentando”,