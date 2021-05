Desde hace varios meses se dio a conocer que Roger Federer era oficialmente embajador de Suiza. Rol que cumple a través del ente de promoción turística de dicho país, Switzerland Tourism.

Como parte de esta promoción, Federer publicó un spot en sus redes sociales en donde recibe una llamada del actor Robert de Niro, mientras se está relajando en una hermosa propiedad a los pies de los alpes suizos, por lo que invita a Suiza actor y le muestra las bondades del país helvético.

Sin embargo, el ganador de dos premios Oscar se niega a ir porque considera que todo es muy pefecto. “No hay drama, yo necesito complejidad, drama, yo soy un actor”, decía De Niro.

Federer frustrado lo retó a una misión especial en la que esquiarían y descenderían por los alpes, luego volarían y visitarían a las vacas, sin embargo, De Niro dijo que no había drama.

El spot cierra diciendo: “Si no quieres unas vacaciones con drama, visita Suiza”.

Tras la publicación de este anuncio, el tenista dio una entrevista a la cadena especialista en turistmo CNTraveler y esta fue una de las respuestas de Roger Federer:

Lo bueno de viajar a Suiza con niños [es que] no será aburrido. Tienes un poco de todo. Vivo fuera de Zurich , que es la ciudad más grande de Suiza, y si necesitas alejarte del ajetreo y el bullicio, puedes conducir 15 minutos y estás en el campo. Tenemos excelentes museos y también tenemos excelente comida, y nuestras grandes ciudades no son tan grandes, por lo que caminar no te destruye al final del día.

Si fuera un turista que viene a Suiza con niños, también me gustaría conocer los pueblos, que son increíblemente bonitos. Tienes la fuente aquí, la pequeña panadería allá, la iglesia aquí, y luego tienes un par de granjas aquí y allá, y puedes caminar a través de todo en cinco minutos. En verano, deberías ir a los pueblos de Berna como Gstaad o Appenzell, que se encuentran en el norte, cerca de Liechtenstein y Austria . Parece que el reloj se ha detenido