Roger Federer dio una entrevista al medio GQ y marcó que espera seguir ganando en el circuito. El suizo volvió la semana pasada en Ginebra y la próxima semana estará en Roland Garros.

“Estoy muy bien con dónde están mi carrera y mi vida. Sé que es el momento de un último gran logro, la oportunidad de lograr algo grande. Creo que siempre es así cuando ganaste tanto como yo pude hacerlo”, dijo el suizo de 39 años.

Federer explicó que necesita volver a sentirse bien en el circuito. “Quiero seguir ganando, sino no hubiera pasado por todo el último año de operaciones y el proceso de cinco semanas de muletas y rehabilitación. Creo firmemente que puedo hacerlo de nuevo. Primero me tengo que demostrar que mi cuerpo puede hacerlo, la mente está lista para lograrlo” reportó Punto de Break.

Si hay una voz autorizada para hablar de éxitos, récords y vueltas por la puerta grande, ese es Roger Federer. Con un circuito plenamente renovado desde que el suizo diese sus primeras dentelladas, el panorama actual aún sigue motivando a Federer para buscar ese último impulso en forma de Grand Slams.

Roger Federer quiere más títulos

“Que no se me confunda: quiero ganar más. Si no fuese así, no habría pasado por un último año de operaciones, no habría seguido un proceso en el que estás durante cinco semanas en muletas y en rehabilitación. Pienso honestamente que puedo hacerlo de nuevo. En primer lugar, debo demostrarme a mí mismo que mi cuerpo está preparado para ello. Mi cabeza desde luego que lo está” explicó.

El propio Federer comparaba a su físico con un avión: en estos momentos se encuentra en una fase de mantenimiento, el momento previo a un aterrizaje que debe darse de manera suave. A partir de ahí, ya habrá tiempo para mirar hacia qué lugares volar.

“Sinceramente, no me puedo creer que tenga 39 años. Voy a cumplir 40 y siento que el tiempo en el circuito se ha pasado volando. He disfrutado de tantos momentos… también he vivido otros muy duros, por supuesto. Pero parece que era ayer cuando estaba jugando juniors”.

Con la mentalidad de un jovenzuelo y un físico que poner a punto, lo que parece claro es que en su mente Roger Federer aún tiene varios años más en la reserva.

En el horizonte, un bonito Roland Garros para afinar la preparación y un Wimbledon donde residen sus mayores posibilidades de ‘hacer algo grande’. Y si alguien sabe de eso, es Roger.