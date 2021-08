Federer tenía los medios en esta etapa de su carrera para reducir una gran cantidad de fricciones. En 20120 estaba en camino de convertirse en uno de los pocos atletas en la historia en ganar $ 1 mil millones durante su carrera como jugador, un hito que supuestamente superó este año, uniéndose a Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Las dos décadas de logros de Federer en la cancha solo comienzan a dar cuenta de ese sorprendente total: alrededor de $ 130 millones de las ganancias de Federer provienen de premios oficiales, una cifra que lo coloca en el segundo lugar en la lista de todos los tiempos en tenis, detrás de los $ 152 millones de Djokovic. El resto proviene de patrocinios, patrocinios, tarifas de aparición en torneos y lucrativos eventos de exhibición en todo el mundo.

#USOpen año 2010, Roger Federer nos dejaba esta joya vs Brian Dabul🇦🇷 en 1R. Declaraciones de Dabul🇦🇷: "Miré al público y me quedé sorprendido por lo que Roger había hecho. Solo me quedó aplaudirlo, no era para menos" 📽: @usopen pic.twitter.com/rc3yDIWhhF — TenisRF (@TenisRF) August 26, 2021

El desempeño de Federer en este dominio ha sido tan impresionante como su desempeño en la cancha, quizás incluso más si se considera la desventaja con la que comenzó. Los patrocinios y patrocinios tienden a ser más fáciles de adquirir si un jugador de tenis proviene de un mercado importante como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. Pero debido a que Federer es oriundo de Suiza, un lugar rico, sin duda, pero también uno con una población de solo alrededor de 8,6 millones, su atractivo para los patrocinadores potenciales al comienzo de su carrera se vio obstaculizado. “Cuando eres suizo, representas a un país pequeño”, dijo Régis Brunet, el primer agente de Federer. “Si quieres ganar mucho dinero, ser el número 10 del mundo no es suficiente”.

Para 2013, los ingresos anuales de Federer habían alcanzado un estimado de 71,5 millones de dólares, impulsados ​​por su primera gira de exhibición en Sudamérica y un nuevo acuerdo de patrocinio con Moët & Chandon. Eso lo colocó en segundo lugar en la lista Forbes de 2013 de los atletas mejor pagados del mundo, detrás de Woods y por delante de la estrella del baloncesto Kobe Bryant. Aún así, la mayor parte de su asombroso éxito financiero estaba en su futuro. Y el factor que permitió que se produjera ese increíble despegue fue, sobre todo, su singular personalidad.

Cuando viajé con Federer a Chicago en 2018, podría decirse que fue el año de su mayor golpe empresarial. Aunque todavía no lo sabía, a Federer le faltaban unos tres meses para firmar un contrato de ropa por 10 años con Uniqlo, el minorista japonés de ropa para el mercado masivo. El acuerdo le paga a Federer $ 30 millones por año incluso si se retira de la competencia.

Más allá de las lucrativas actividades individuales de Federer, la Laver Cup ha sido el enfoque principal de Team8, la firma de gestión boutique que Federer y Godsick dejaron IMG para formar en 2013. Es un evento que, si prospera, podría servir como un legado para Federer y un vehículo para que él permanezca involucrado en el juego como capitán de equipo u organizador. Para protegerlo, él y Godsick presionaron insistentemente detrás de escena para que se convirtiera en una parte oficial del ATP Tour, a pesar de que no otorga puntos de clasificación. También han luchado ferozmente para preservar sus fechas de finales de septiembre.

Claramente, era mucho más de lo que Nike estaba dispuesta a pagar a una superestrella envejecida, sin importar lo amada que fuera. El tenis no es una gran fuente de ingresos para Nike: es una pequeña división dentro de la gran empresa global. Nike se está acercando a unos ingresos anuales de 45.000 millones de dólares y “el negocio del tenis ronda los 350 millones de dólares, así que haz los cálculos”, dijo Nakajima. La regla general, según Nakajima, es no gastar más del 10 por ciento de los ingresos en el patrocinio de atletas. Nike ya estaba comprometida con estrellas como Serena Williams, Nadal y Sharapova, que aún no se habían retirado. También tenía bajo contrato a estrellas emergentes como Nick Kyrgios, Denis Shapovalov y Amanda Anisimova. Para acercarse más a cumplir con las demandas de Federer, Nakajima dijo que la división habría tenido que romper ese límite del 10 por ciento.