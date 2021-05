Con los minivanes va a ocurrir como con los casetes de audio o los discos floppy para las computadoras. Pregunte sobre ellos a un jovenzuelo y no sabrá de que habla. Chrysler se considera el artífice de este modelo de autos, y en 1984 presentó el resultado de un proyecto que llevaba casi quince años “cocinándose”; el Plymouth Voyager. Ese propio año el diario The New York Times describió a los minivanes como “los coches más calientes que salen de Detroit”. Mucho ha llovido desde entonces.

Por Roger Rivero

Hace una década la mayoría de los fabricantes tenían un miniván en su alineación, pero al 2021 llegamos según mi cuenta con solo cuatro, Kia, Toyota, Honda y Chrysler, que nos ha enviado su modelo Pacifica 2021para evaluarlo esta semana.

Desde afuera y por dentro

Hacer que un auto tan grande y de proporciones poco dimensionadas luzca bien es un desafío imponente para los diseñadores. Los que trabajaron en el proyecto Pacifica merecen aplauso, pues lograron que visualmente. Este miniván se aprecie atractivo.

La nueva plataforma permite una interpretación elegante y fresca de la forma clásica de una sola pieza de los minivanes. Hay un rayo de pasión en la Pacifica, y comienza en una nariz delgada que viene derivada del desaparecido sedán 200 de Chrysler.

El perfil también es estilizado, gracias a la gran cabina con vidrios bordeados en cromo brillante, inclinadas hacia atrás en el pilar trasero. El mecanismo de las puertas laterales de corredera igualmente está bien escondido. Hay opciones de llantas de 17 a 20 pulgadas y el paquete adicional de apariencia S, le dotan de un sorpresivo acento deportivo con llantas negras.

El interior se siente especial en la Pacifica. Diría que, juzgado por su diseño y lujo, podríamos pensar que el miniván es más costoso de lo que en realidad es. Chrysler a rediseñado los ajustes en la consola central, que ahora crean un flujo continuo en el tablero, envolviendo la pantalla táctil integrada de 10.1 pulgadas.

Espacio abundante y cavidades disponibles para llevar todo tipo de objetos son características imprescindibles de un miniván, y es ese apartado la Pacifica lo hace muy bien. Una consola central nueva y más grande cierra la brecha con el tablero y proporciona múltiples porta vasos, un contenedor grande con puertos USB y de alimentación, y un gran espacio abierto debajo de la consola para un bolso, Tablet o la omnipotente colección de cubre bocas.

Además, este miniván tiene una guantera grande, un compartimento cubierto debajo del apoyabrazos de la consola central y más espacio para guardar cosas en compartimentos abiertos en las puertas incluyendo uno para un paraguas. Sin embargo, la Pacifica hibrida como la de nuestra prueba pierde el ingenioso espacio de almacenamiento oculto en el piso delante de los asientos de la segunda fila, pues allí guardan la batería.

Los asientos delanteros son blandos y relativamente resistentes, con el extenso espacio que esperaríamos en un auto de este tipo, tanto que supera el que ofrecen competidores de Toyota y Honda. Las sillas tipo capitán de la segunda fila son cómodas y vistosas, pero comparadas con las que oferta la nueva Toyota Siena que son completamente reclinables y con reposapiés, se convierten en un área donde Chrysler puede mejorar.

La tercera fila cuenta con asientos “Stow ‘n Go”, que se pueden plegar en el piso para poder llevar artículos de grandes dimensiones.

Equipamiento y seguridad

Pacifica es el primer vehículo Stellantis en utilizar un nuevo sistema de información y entretenimiento Uconnect 5 con un sistema operativo Android. Recordemos que Stellantis, es el resultado de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y PSA Group.

Según el fabricante, el Uconnect 5 promete una velocidad de procesamiento cinco veces más rápida que la del año pasado, y es estándar en todos los modelos Pacifica híbridos del 2021. El Uconnect es uno de los sistemas de información y entretenimiento más fáciles de usar, y ha estado entre nuestros preferidos por mucho tiempo. Entre los competidores de minivanes, la pantalla táctil de información y entretenimiento de 10.1 pulgadas de la Pacifica es la más grande disponible actualmente.

Los iconos de pantalla grandes y de colores brillantes del sistema son fáciles de leer y seleccionar incluso cuando conducimos, pero relegar allí funciones como la calefacción de los asientos o el volante me parecen causa de distracción innecesaria. Los botones analógicos simples en el tablero debajo de la pantalla facilitan el ajuste del volumen o la sintonización de estaciones, o se pueden usar los botones convenientemente colocados en la parte posterior del volante. Apple CarPlay y Android Auto ahora son inalámbricos, evitando así el desorden de los cables USB en la consola y permitiendo que los teléfonos celulares no tengan que desenfundarse al entrar al auto.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras otorgó a la Pacifica hibrida 2021 una calificación general de seguridad de cinco estrellas de cinco posibles.

Las prestaciones de seguridad son muy amplias en este modelo hibrido. Tanto así, que solo de forma opcional ofrecen cámaras de visión panorámica, asistencia de estacionamiento perpendicular, sensores de estacionamiento frontales y “Chrysler KeySense”, una función que permite limitar el volumen y velocidad para conductores secundarios. El resto…todo incluido como en el buffet.

En la carretera

El tren motriz híbrido de la Pacifica es uno de sus atributos más fuertes. El motor V6 de 3.6 litros a gasolina con un paquete de baterías de 16 kilovatios y dos motores eléctricos, le dan a este miniván enchufable a la corriente una potencia total de 260 caballos de fuerza. La autonomía solo a baterías es sólida. Podrá recorrer 32 millas o 51 kilómetros si está completamente cargada. Si carga en casa con un tomacorriente regular de 110 voltios tardará unas 14 horas, mientras que con un tomacorriente de 220 voltios solo tardará dos horas.

La Pacifica no es rápida, pero la explosión inmediata de potencia ayuda a mover la miniván con celeridad, incluso a velocidades de autopista, colocar el pie firmemente en el acelerador produce una sacudida de torsión, lo que facilita los adelantos.

Algo que pudieran mejorar son los modos de conducción, que por ahora están ausentes. No hay opción solo eléctrica para la ciudad ni modo solo híbrido que le permita conservar la energía de la batería para antes y después del tramo de carretera de su recorrido. Eso significa que llegará a destinos largos sin carga eléctrica restante, excepto por lo que pueda recuperar del sistema de frenado de regeneración. La mayoría de los otros híbridos enchufables ofrecen la opción de conservar la energía de la batería a través de un modo solo híbrido, donde el motor de gasolina es óptimo a velocidades de autopista.

La dirección se siente ligera y maniobrable con la precisión adecuada, lo que hace que sea más fácil pilotar un vehículo tan grande sin ser demasiado aburrido de conducir. En su versión hibrida aún no cuenta con tracción total o AWD, pero ya la Pacifica a gas ofrece esta opción.

A velocidades crucero en la autopista, la cabina permanece silenciosa gracias a un nuevo parabrisas y vidrios laterales acústicos.

La versión hibrida de Pacifica pesa alrededor de 500 libras más que su contraparte solo a gasolina, debido a la gran batería híbrida de iones de litio, pero ese peso se lleva bajo el chasis y no perjudica el manejo ni el agarre en la carretera. La calidad de marcha es agradable y el balanceo de la carrocería en las curvas se mantiene bien controlado. No exagero si afirmo que se maneja como un sedán en el que pueden viajar más personas con mayor comodidad.

El consumo de combustible es estimado en 82 millas por galón o 2.87 litros cada 100 kilómetros.

Para escoger

Chrysler fabrica la Pacifica Hybrid 2021 en cuatro niveles de equipamiento: Touring, Touring L, Limited y Pinnacle. Los cuatro vienen con un el mismo motor de seis cilindros y dos motores eléctricos, una transmisión automática continuamente variable (CVT) y tracción delantera. El acabado Touring básico bien equipado por $39,995 es una buena propuesta para la mayoría de los compradores.

Hay paquetes adicionales como el de clima frio por $495, o el de entretenimiento para los pasajeros por $2,395, que pueden agregar confort o distracción a la carta.

En el otro extremo una Chrysler Pacifica hibrida Pinnacle comienza en los $50,845, y es un auto al que muy poco o nada se necesitaría agregar.

La competencia como antes mencionamos es escasa, y se reduce a la prima hermana Chrysler Voyager, Toyota Siena, Honda Odisey o Kia Sedona.

Concluyendo

Las familias numerosas siempre tendrán la opción de utilitarios o SUV de tres filas de asientos para transportar a sus integrantes, pero no hay disputa en que un miniván es la opción más sensata por su comodidad y funcionalidad.

En esta familia reducida de autos hay excelentes productos, pero Chrysler despunta con su Pacifica, nuestra elección favorita para familias populosas.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispaños y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.