Hyundai, el fabricante coreano que ha dado lecciones de cómo convertir un revés en victoria, ha dejado detrás los espantosos años iniciales en el mercado norte americano, para devenirse en la actualidad en un ambicioso contendiente que quiere colocar varios de sus productos a la cabeza de la competencia.

Por Roger Rivero

La nueva y séptima generación del Hyundai Elantra es para muestra un botón. Yo, que no uso ropa que lleve ningún tipo de rótulo que promueva marcas o mensajes políticos, he tenido que conducir un Elantra 2021 con una prominente pegatina azul en la ventanilla trasera, anunciando a todos que este, es el “North American Car of the Year” o el auto del año en Norte América.

El galardón que es uno de los más prestigiosos de la industria automotriz se otorga desde 1994, y el Hyundai Elantra entra en la exclusiva categoría de solo tres sedanes que han ganado la distinción dos veces. La primera fue en el 2012.

Con estilo nítido, cargado de tecnología y con versión hibrida, Hyundai parece enviar un mensaje claro con el Elantra, cuando otros fabricantes abandonan los sedanes como ratones la cocina cuando se enciende la luz. A fin de cuentas, este sigue siendo el vehículo más vendido de la marca.

Desde afuera y por dentro

El nuevo aspecto del Elantra lo aleja bastante de su antigua imagen, e incorpora el lenguaje de diseño “Sensuous Sportiness” de Hyundai. En los paneles de la carrocería abundan los ángulos y las puntas afiladas, y el auto tiene un aspecto algo “acechante”, como el de un predador vigilando a su presa.

Es un estilo audaz y sofisticado que seguro dividirá opiniones, pero la línea de techo baja tipo cupe, y detalles atractivos en las luces delanteras y traseras, conforman un auto que no pasara inadvertido.

Prolongando el expresivo diseño del exterior del nuevo Elantra, encontramos en el interior una cabina que parece pertenecer a un sedán más grande y caro. Según Hyundai, el diseño del tablero del Elantra se inspiró en la cabina de un avión de combate. Hay ciertas líneas en el diseño incluyendo una agarradera triangular junto al asiento del pasajero que evocan la funcionalidad y pragmatismo encontrados en una cabina de jet.

Orientado para enfatizar el ancho del interior con un despliegue horizontal, el tablero es limpio y ordenado, con la última pantalla de info-entretenimiento de 10.25 pulgadas de Hyundai. El diseño elegante encubre con habilidad el uso de materiales económicos en los modelos de entrada del Elantra, sin olvidar que hablamos de vehículos que rozan ligeramente la marca de los veinte mil dólares.

Las salidas de aire delgadas de ancho completo se ajustan a la descripción, al igual que la consola central en ángulo hacia el conductor y el grupo de indicadores digitales en nuestros modelos de prueba. Se lleva a cabo con sutileza y el efecto es una sensación de estar envuelto en el automóvil mientras se tiene todo al alcance de la mano. La visibilidad es excelente y una posición de asiento más baja que la generación anterior es bienvenida.

La capacidad de carga y espacio para las piernas en el asiento trasero son superiores a la mayoría de sus competidores, pero la abertura del maletero es algo estrecha, mientras que la posición de los asientos es baja. Aunque cómodos, la tarea de salir del auto puede que sea algo azarosa para personas mayores.

Equipamiento y seguridad

El sistema de información y entretenimiento del Elantra es fácil de usar, con menús organizados de manera lógica y varias formas de operarlo, incluidos controles táctiles, físicos y de voz. Apple CarPlay y Android Auto vienen de forma estándar, y en modelos con la pantalla táctil más pequeña se pueden operar de forma inalámbrica. Los modelos con la pantalla táctil mejorada de 10.25 pulgadas requieren un cable para utilizar estas aplicaciones.

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción estándar incluyen advertencia de colisión frontal con detección de peatones, frenado automático de emergencia y advertencia de salida de carril con asistencia para centrarse en este. Como opción dejan un sistema de advertencia de punto ciego y de tráfico cruzado trasero y asistencia para cambio de carril. El sistema de control de crucero adaptativo disponible incluye Highway Driving Assist, que combina el control de crucero con el asistente de centrado de carril para facilitar los viajes largos. Con tráfico despejado en la autopista, Hyundai le dejará mantener las manos alejadas del volante por más tiempo que muchos otros automóviles.

También está disponible el frenado automático en reversa, así como la advertencia de salida segura, que avisa a los ocupantes del Elantra que podría ser peligroso salir del automóvil debido al tráfico que se aproxima.

Otra magnifica pieza de tecnología es la llave digital. Hyundai le permite transformar su teléfono inteligente en la llave del vehículo, y desde este puede poner en marcha, abrir o cerra las puertas y otras funciones. Por el momento solo funciona para teléfonos inteligentes Android.

En la carretera

El motor de cuatro cilindros y 2.0 litros del 2021 Elantra produce modestos 147 caballos de potencia, que es menos de lo que ofrece un Honda Civic, pero más que uno de los principales competidores, el Toyota Corolla. Este motor es estándar en las versiones SE, SEL y Limited y está acoplado a una transmisión automática continuamente variable o CVT. Con este tren motriz, el Elantra tarda un poco en acelerar, pero hay suficiente potencia para los viajes diarios en la ciudad. Colocado en modo de manejo Sport las cosas mejoran levemente, y bajo fuerte aceleración no apreciamos tanto zumbido de la transmisión.

Los que necesiten o deseen algo más de potencia tiene otras dos opciones para elegir. La versión N Line del Elantra que viene con un motor de cuatro cilindros 1.6 litros turbo alimentado de 201 caballos de potencia y ​​una transmisión manual de seis velocidades o una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades es una de ellas. La otra opción es la versión N (sin el Line de apellido) que cuenta con un motor de 2.0 litros también de cuatro cilindros y alcanza los 275 caballos.

Por primera vez este año el Hyundai Elantra presenta una versión hibrida, la que reseñaremos en otro momento. Por ahora hablemos del Elanta SEL de nuestra prueba.

Aunque los dos motores de gasolina disponibles del Elantra 2021 continúan con mínimos cambios desde el pasado año, Hyundai utiliza ahora una nueva plataforma que llaman K3, que no solo es más liviana por lo que mejora la economía de combustible, sino que también es más rígida. Con la nueva plataforma mejora el rodamiento del cuerpo y el auto se siente más plantado, sin que llegue alcanzar a rivales como el Mazda 3.

El 2021 Elantra no va a deslumbrarlo con su rendimiento o conducción, pero su comodidad, silencio interior y formidable economía de combustible de 38 millas por galón o 6.19 litros cada 100 kilómetros en manejo combinado, son suficientes atributos como para colocarlo entre los punteros en su categoría de sedanes compactos.

Para escoger

El Hyundai Elantra 2021 viene en tres versiones principales: SE, SEL y Limited. Cada uno viene de serie con el mismo motor de 147 caballos de fuerza. Están disponibles dos variantes de rendimiento, N Line y N, así como a la nueva versión Elantra hibrido.

El SE básica es una opción sólida para la mayoría de los compradores en los $19,650. Trae muchas características tecnológicas estándar, como Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, así como ayudas al conductor como detección de peatones y frenado automático de emergencia. El SEL agrega algunas comodidades por $20,900, mientras que el Elantra Limited por $25,450 llega cargado de prestaciones, mayor pantalla de info-entretenimeinto y otras comodidades.

La competencia se presenta en forma de nombres conocidos, como el Toyota Corolla o el Honda Civic, sin descontar al Nissan Sentra, Mazda 3, Subaru Impreza o el primo hermano Kia Forte

Concluyendo

El Hyundai Elantra 2021 es un automóvil compacto de sólido prestigio en el segmento. Es cómodo, viene con amplias características estándar, excelente economía de combustible y un respetable espacio interior.

En un segmento que se reduce constantemente, Hyundai demuestra su compromiso con los sedanes, entregando un nuevo Elantra que mira al futuro y lo hace con inteligencia.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.