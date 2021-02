¿Como hemos llegado hasta aquí? Sinceramente no sé. Siempre pensé que un auto con710 caballos de potencia estaría en la categoría de un cupé o sedan de alto rendimiento o un buen deportivo, como el Chevrolet Corvette o Ford Mustang. El aluvión de potencia ha llegado a los más familiares de los vehículos, si descontamos los minivanes claro está.

Por Roger Rivero

Los utilitarios o SUV también presumen su vitalidad. Hace unas semanas probamos un enorme Mercedes-AMG GLS63 con 603 caballos. Hoy nos embarcamos en otra aventura, a bordo del SUV de tres filas de asientos más potente del mercado, al menos por ahora. Probamos el 2021 Dodge Durango SRT Hellcat, un desenfrenado auto familiar con capacidad para seis pasajeros, 710 caballos de potencia y 610 libras pies de torque. Es un auto bastante especial por sus atributos y por la corta existencia que tendrá. Al menos con la actual configuración, solo estará entre nosotros como modelo 2021. Ajusten los cinturones, el vuelo va a comenzar.

Desde afuera y por dentro

En cualquiera de sus variantes el Dodge Durango es un utilitario muy bien parecido. Tiene el carácter y la “personalidad” que solo los diseñadores de Chrysler saben conseguir, y en su versión SRT Hellcat es llevada aún más a los extremos. Los faros LED curiosamente le dan al Durango una apariencia de estrabismo agresivo, acentuado por el capó con accesos de aire reales que insinúan la potencia de su motor. El acabado SRT Hellcat también cambia las luces antiniebla por una entrada de aire, para aumentar el flujo fresco a un motor que parece tener calenturas propias de la menopausia.

El Durango es aerodinámico y estéticamente balanceado, algo difícil de encontrar en un SUV, pero su versión Hellcat necesita algo más de realce. Hay Insignias esparcidas por dentro y fuera, e incorporan un alerón trasero que no solo se ve bien, sino que también genera 140 libras de carga aerodinámica a alta velocidad para mantener al Durango pegado al asfalto.

En la cabina el Durango recibe buena cantidad de mejoras y actualizaciones, resultando en un vehículo con interior elegante y moderno. Destaca la nueva pantalla táctil de 10.1 pulgadas para el sistema Uconnect 5 de Chrysler, ahora mucho más rápido y reafirmado como uno de nuestros preferidos. Sin llegar a ser lujoso (no lo necesita, aunque por el precio lo pretende) hay detalles elegantes como asientos de gamuza y cuero Nappa y logotipos Hellcat bordados. Detalles en fibra de carbono así como algunas placas cromadas asoman en algunas partes.

El acomodo es agradable en las dos primeras filas de asientos. La tercera fila como en otros autos de este tipo es algo reducida, pero el 2021 Durango SRT Hellcat ofrece la opción de eliminarlos para aligerar el SUV y ganar algo en capacidad de carga, que es bastante escueta cuando se usan las tres filas de asientos. Solo 17.2 pies cúbicos y un beneficioso compartimento escondido.

Equipamiento y seguridad

A pesar de ser un auto con algunos años de existencia en materia de tecnología hay sorpresas en este Durango, como la sincronización inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Integrar Amazon Alexa también es posible y como antes detallamos, Uconnect 5, el sistema de info-entretenimiento del fabricante basado en Android es uno de nuestros preferidos. Un sistema opcional de entretenimiento para el asiento trasero con Blu-Ray está disponible por unos $ 1,995 adicionales.

Viene de serie con navegación, asistencia de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento, control de balanceo del remolque y una cámara de vista trasera. La lista no es amplia, y menos para un auto que tiene precio básico por encima de los $ 82,000 dólares. Características como la alerta de colisión frontal con frenado activo, el control de crucero adaptativo o la advertencia de cambio de carril son todos opcionales.

Los indicadores para el conductor en la pizarra frontal traen un diseño ofuscado y rojo, que son únicos en el Durango SRT Hellcat.

En la carretera

Lo primero que notas cuando emprendes marcha en el Durango SRT Hellcat es un zumbido que sorprenderá al oído no entrenado. No es una sirena, si no el sobrealimentador tragando aire como un buzo antes de lanzarse en apnea.

El sistema de escape X-Pipe es el de mayor tamaño que produce el fabricante, y si bien se aprecia la excelente rasgueo que produce, un sistema que permita atenuar su intensidad no vendría mal. Hay situaciones donde tanto ruido puede llegar a ser molesto. Lo digo con conocimiento de causa, pues asistí altivo a un punto de vacunación masiva para el Covid, que caprichosamente estaba en un estacionamiento con techo bajo, y alguna que otra mirada de reproche recibí al poner en marcha nuestro Durango SRT Hellcat de prueba.

El potente y duradero motor de 6.2 litros Hemi Hellcat V8 de Fiat Chrysler no es ajeno al tablado. Lo usan otros cuatro productos del fabricante. Produce 710 caballos de potencia y viene emparejado a la transmisión de 8 velocidades con paletas de cambio tras el volante, que poco utilicé, pes los cambios de la transmisión son precisos y atinados. ¿Que pudiéramos decir de esta combinación? Sencillamente fabulosa y en algún sentido hasta peligrosa.

¿Han encontrado alguna vez uno de esos calmados conductores que ocupan el carril izquierdo como si les perteneciera? ¿Esos que obligan a todos a ir a su relajado paso? Esos son los que provocan desesperación, y desesperación precisamente no armoniza bien con 710 caballos.

A pesar de sus 5,700 libras, el 2021 Durango SRT Hellcat alcanza las 60 millas o 97 kilómetros en 3.5 segundos. Para tener solo una idea, un Ford Mustang Shelby GT500 llega a las 60 millas en 3.6 segundos. No solo el motor o la acertada transmisión se conjugan para lograrlo. La tracción juega un papel determinante y el sistema de tracción total del Durango es excelente. Ayudan también los neumáticos Pirelli Scorpion Zero. Dodge ajusta el chasis para mantener bajo control la potencia del motor. La suspensión ha sido mejorada para reducir notablemente el balanceo de la carrocería en comparación con otros modelos de Durango.

Por si toda esta potencia y excelencia de manejo no fueran suficientes, el Durango es capaz de remolcar 8,700 libras. Cuando llegue el momento de detenerse, podrá confiar en los frenos Brembo del Durango. Detenerse en una gasolinera será algo que precisamente tendrá que hacer con frecuencia. 13 millas por galón o 18.09 litros cada 100km son números que pueden provocarle un desmayo a cualquier medioambientalista.

Para escoger

El Dodge Durango 2021 viene en seis versiones: SXT, GT, R / T, Citadel, SRT 392 y SRT Hellcat como el que probamos. Hay cuatro opciones de motor en toda la gama, desde un V6 de 3.6 litros hasta el 6.2 litros Hemi Hellcat V8. El más barato de todos, un Dodge Durango SXT comienza en $ 31,765 dólares.

En el otro extremo un Dodge Durango SRT Hellcat tiene precio inicial de $ 80,995. El de nuestra prueba con alguna que otra mejora sobrepasaba los $ 90,000.

Concluyendo

Al final de mi prueba he tratado de responder una pregunta que me ha perseguido toda la semana. ¿Qué justificación mundana se podría enarbolar para traer a casa un auto “familiar” como este? Bueno, quizá no sea difícil encontrar estacionado a poca distancia de este Durango SRT Hellcat otro Durango de “inferior” categoría. Es que tenemos que demostrarle al vecino que nuestro Durango es mejor que el suyo, y esto es muy norte americano. Por aquí le llaman a este fenómeno; “Keeping up with the Joneses”.

De cualquier forma y con o sin justificación, si le interesa un 2021 Durango SRT Hellcat es hora de que se encamine al concesionario. Este modelo tendrá una corta vida de solo un año, así que no tendremos modelo 2022.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.