Mi papá me contaba una anécdota que quizá explique su apego y respeto a los Jeeps. Temprano en su adolescencia en los más intrincados campos de la Cuba de principios de los cuarenta del pasado siglo, mi abuelo lo llevó de noche junto a sus hermanos a posicionarse en una colina, para ver las luces de los “Jipes” como les llaman allí. Según me contaba, trabajaban algunos Jeeps extrayendo madera y esas fueron las primeras luces artificiales que ellos veían en sus vidas.

Por Roger Rivero

La marca Jeep es de fuerte arraigo entre los latinoamericanos, y su presencia en nuestros países es legendaria. Probando esta semana al 2021 Jeep Wrangler Rubicon he tenido muy presente a mi desaparecido padre, que hubiese “flipado” viendo un Jeep cargado con tecnología de seguridad, internet inalámbrico, que se puede cargar con electricidad y eso sí, con faros LED muy brillantes.

Desde afuera y por dentro

Pocos vehículos son tan reconocibles como el Jeep Wrangler. No importa la distancia en años que separe un modelo de otro, siempre será fácil distinguirlo como un Jeep. La fisonomía del Wrangler se ha mantenido más o menos igual desde que se introdujo la serie TJ en 1996. Aunque el capó o cubierta del motor ha tenido por tiempos formas más curvilíneas, en escénica hablamos de un cuadrado con faros redondos. El modelo actual fue introducido hace un par de años, y aunque tiene nuevos faros delanteros y traseros y algún que otro toque aquí y allá, la sustancia visual del Jeep se mantiene intacta, y nada podemos reprochar a esa verdad.

En el interior las cosas cambian más dramáticamente. El nuevo Wrangler ha mejorado su ergonomía y tecnología, y aunque los modelos de base pueden parecer económicos, los terminados superiores se muestran vestidos con cuero, pantalla táctil de 8.4 pulgadas y comodidades propias de sedanes familiares. El interior del Wrangler también está lleno de materiales duraderos y resistentes al agua, lo que facilita su limpieza.

Los modelos de dos puertas tienen capacidad para cuatro personas, mientras que los de cuatro puertas aumentan a cinco. La forma cuadrada del SUV significa que incluso los pasajeros más altos deben encontrar un amplio espacio para la cabeza. Los asientos delanteros son bastante lujosos y brindan apoyo, pero los adultos probablemente preferirán los asientos traseros del Wrangler Unlimited a los del modelo de dos puertas, pues este ofrece un acceso más fácil a la segunda fila y espacio adicional para las piernas.

Si bien no pudiéramos incluirlo en la categoría de autos cómodos, seria injusto no decir que, a pesar de su robusta hechura, pasar tiempo en la carretera a borde un Jeep Wrangler no implica ningún sacrificio de confort. El espacio de carga es perfectamente aceptable con 27,7 pies cúbicos, suficiente para una excursión campestre para una familia mediana.

Equipamiento y seguridad

Uno de mis desencantos ha sido la escasez de prestaciones activas de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que este es un auto donde el techo y las puertas pueden ser retirados. Prácticamente solo la cámara en reversa es ofrecida de forma estándar, dejando el resto de las ayudas incluyendo la alerta de colisión frontal para agregar por un costo adicional.

En el plano tecnológico las cosas de algún modo cambian. Jeep ofrece una nueva cámara llamada TrailCam, que, orientada hacia adelante, permite al conductor del Wrangler 2021 tener visión clara de las condiciones del camino que se avecina. Requiere Uconnect 8.4 y se puede acceder a él a través de la función Off-Road Pages, dentro del sistema de info-entretenimiento. La tecnología Off-Road Plus de Jeep ahora es estándar con el acabado Rubicon, que ajusta automáticamente la capacidad de respuesta del acelerador, los puntos de cambio de la transmisión y el sistema de control de tracción según sea necesario.

El sistema de info-entretenimeinto Uconnect está entre mis preferidos de la industria, quizá el que más. Es rápido, organizado y fácil de usar. Tan fácil que, por ejemplo, me tomó solo segundos programar la carga del Rubicon hibrido de mi prueba, algo que me gusta hacer para cargar las baterías solo cuando el consumo eléctrico es más barato después de las 10 P.M. Solo unas semanas antes probando el nuevo auto eléctrico de Volkswagen, un ID.4, literalmente desistí de programar la carga luego de pasar un par de minutos tratando de comprender como hacerlo.

La pantalla táctil de 5 pulgadas es estándar, así como Bluetooth y un puerto USB. Optando por las pantallas más grandes de 7 u 8,4 pulgadas, obtendrá un sistema de audio mejorado Alpine, radio satelital, HD Radio, Apple CarPlay, Android Auto, un punto de acceso Wi-Fi, puertos USB adicionales y navegación.

En la carretera

Jeep realiza dos grandes cambios en el Wrangler 2021, y paradójicamente, ambos van en direcciones contrarias. Debuta por primera vez una versión hibrida como la que nosotros probamos, el nuevo Wrangler 4xe. El 4xe es el primer Jeep Wrangler híbrido enchufable y cuenta con un tren motriz de 375 caballos de fuerza compuesto por un motor turbo de cuatro cilindros, dos motores eléctricos y una transmisión automática de ocho velocidades.

En el extremo opuesto del cuadrilátero, Jeep complace el viejo reclamo de sus fanáticos que desde hace casi 40 años no veían un motor de ocho cilindros en un Jeep. El último Jeep CJ con motor V8 y 124 caballos de fuerza, se ofreció para el año modelo 1981. Ahora que los motores de combustión han caído en desgracia, Jeep entrega el Rubicon 392, un demonio de 470 caballos de fuerza y ​​470 libras-pie de torsión, suficientes para llevarlo a las 60 mph en solo 4.5 segundos.

Si la idea de abordar senderos de forma más ecológica le atrae, entonces el tren motriz 4xe es la opción apropiada. El paquete de baterías de 17.0 kWh presente en este Wrangler puede proporcionar hasta 25 millas de conducción movido solo con eléctrica, pero Jeep dice que eso es suficiente para unas horas de conducción todoterreno a baja velocidad.

Hay tres modos de conducción en el Jeep Wrangler 4xe: híbrido, eléctrico y E-Save. En híbrido, se combina el par del motor de gasolina y el motor eléctrico. En Electric, el 4xe depende estrictamente de la batería hasta que alcanza una carga mínima o el conductor acelera a fondo, lo que activa el motor de 2.0 litros. En E-Save este nuevo Jeep Wrangle PHEV se basa estrictamente en el motor de gasolina, para ahorrar la carga de la batería para su uso posterior.

Pocos vehículos pueden igualar la destreza todoterreno del Wrangler. Incluso en su forma básica, podría superar obstáculos, correr por pendientes o rebasar arroyos fangosos mejor que cualquier SUV crossover. El acabado Rubicon amplifica estas habilidades al agregar características como diferenciales de bloqueo delanteros y traseros y desconexión de la barra estabilizadora.

Para los que preocupe si sumergir este Jeep en las 30 pulgadas para las que está preparado, el fabricante garantiza que su batería de 400 voltios puede funcionar bien incluso, sumergida den agua.

La marcha en carretera es más tranquila de lo que esperaba, pero tampoco nos hagamos ilusiones pues un sedán no es. Se requiere mantener más atención a la dirección de lo común, y el ruido del aire y la carretera quizá puedan estorbar a los no entrenados, pero les juro que se adaptaran.

No será asombro saber que este es el Jeep más económico, con 49 millas por galón o 4.8 litros cada 100km. Si le pica la curiosidad sepa que el nuevo modelo con motor V8 necesita un galón para recorrer 15 millas en manejo combinado, o 15.7 litros/100K.

Para escoger

El Jeep Wrangler 2021 viene en estilos de carrocería de dos y cuatro puertas (este último se conoce como Wrangler Unlimited) y está disponible “solo” en 13 versiones: Sport, Willys Sport, Sport S, Islander, Willys, 80th Anniversary, Altitude Sahara, Rubicon, Sahara Altitude, High Altitude y los nuevos Rubicon 392 y el 4xe híbrido enchufable como el que probamos.

El más económico es un Wrangler Sport con precio base de $ 28,475 con dos puertas, y $ 31,975 en configuración de cuatro puertas.

En el otro extremo encontramos el Wrangler Rubicon 392, que es el modelo más potente y solo viene en con cuatro puertas con precio $ 73,500.

El modelo hibrido 4xe como el que probamos comienza en los $ 47,995 para el Sahara, $51,695 para un Rubicon y el Jeep Wrangler 4xe High Altitude está en los $ 53,570.

Concluyendo

Jeep ha demostrado que puede seguir innovando sobre la base de un producto que, en esencia, mantiene el ADN original de aquel Jeep de la segunda Guerra mundial. Este año han sorprendido con la versión hibrida como la que probamos, o la algo descabellada de 8 cilindros.

Para el próximo año el Jeep Wrangler del 2022 estará disponible con un paquete que llamaran “Xtreme Recon”, con tremendas adiciones como llantas de 35 pulgadas y suspensión aún más levantada, para convertirlo en una máquina imparable ante obstáculos en los caminos.

Nada que los integrantes del “culto Jeep” tiene motivos para seguir entusiasmados.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.