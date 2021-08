Hace unas semanas en casa de amigos junto a la barbacoa y las cervecitas de tarde de sábado, dos de los invitados entablaron una conversación en la que escuché a uno de ellos comentar: ¿Kia? “Esa es una marca de pobres”.

Por Roger Rivero

Uno de los presentes que me conoce, pidió que interviniera y argumentara la razón por la que este joven estaba en un error. Para evitar una porfía, solo le sugerí al “ofensor” que visitara un concesionario de la marca, y pidiera que le mostraran un Kia Telluride.

No sé si este joven siguió mi consejo, pero yo que esta semana la he pasado probando el vehículo más grande de Kia, puedo asegurar que, si le quitáramos los emblemas distintivos de la marca, bien pudiera estacionarse dentro de un concesionario de Land Rover o Volvo y no levantar sospechas.

Este es uno de los SUV de tres filas de asientos más vistosos, cómodos y tecnológicamente avanzados, y es una pena que algunos como el tertuliano de nuestra conversación, todavía arrastren la ignorancia nacida de una percepción que hace muchos años no existe.

Desde afuera y por dentro

Musculoso y robusto. Así podríamos resumir el aspecto del Telluride. Parece uno de los grandes SUV de General Motors, pero con precisos y bien concebidos detalles que ayudan a su “maleabilidad”, este Kia encuentra el balance preciso entre firmeza y docilidad.

Son pocos los autos de este tipo que pueden alabarse por su diseño exterior, pero el estilo refinado y las proporciones clásicas permiten que el Kia Telluride sea uno de ellos.

La cabina del Telluride es sencilla y exclusiva, libre de adornos de diseño innecesarios. La calidad de construcción es excelente, los materiales son atractivos y apenas lujosos con abundantes características disponibles.

El acabado SX de nivel superior trae opciones más elegantes que incluyen configuraciones de memoria del asiento del conductor, una pantalla de visualización frontal, asientos traseros con calefacción y ventilación, un largo techo panorámico, tapicería de cuero napa y un excelente sistema de sonido Harman Kardon entre otras prestaciones.

Kia tiene otro SUV de tres filas de asientos, el Sorento, pero este Telluride es casi ocho pulgadas más largo, espacio que sustancialmente va a la tercera fila. Hay espacio para ocho personas o siete con las sillas de capitán opcionales. Los asientos de la tercera fila no son tan suaves ni tan espaciosos como los de la parte delantera, pero están bien para salidas cortas, y entrar o salir de ellos es muy fácil.

La segunda fila es el lugar para estar en el Telluride. Las sillas tipo capitán de cuero con calefacción y ventilación son cómodas y brindan apoyo, con una excelente cantidad de espacio para la cabeza y las piernas. Afortunadamente, el control de clima automático de tres zonas también es estándar. Un sistema de entretenimiento en la segunda fila está disponible como una opción.

Equipamiento y seguridad

Los dos primeros terminados vienen con una pantalla táctil de 8 pulgadas, mientras que los acabados EX y SX muestran una de 10.25 pulgadas. También en estos modelos más altos encontrara Driver Talk, que permite al conductor comunicarse con los pasajeros traseros sin alzar la voz, y un modo silencioso que desconecta los altavoces traseros.

Apple CarPlay y Android Auto están incluidos en todos los Kias Telluride. El software de información y entretenimiento de Kia es esencialmente simple y muy fácil de operar, lo que se agradece cuando en el auto llevamos niños, esas criaturas que pueden llegar a ser generadoras de interminables distracciones,

Las prestaciones de seguridad son muy generosas. Solo dejan de forma adicional los sensores de estacionamiento, cámaras en 360 grados, el HUD o pantalla de proyección y las luces altas automáticas. El resto como el buffet; “todo incluido”.

En las pruebas de choque el 2021 Kia Telluride termina con buenas calificaciones, tanto en las realizadas por la Administración de seguridad en las carreteras como el Instituto de seguros para seguridad vial.

Hay abundancia de conexiones USB, incluyendo las del tipo A al frente. Dos puertos USB están disponibles para la tercera fila de asientos, aunque todavía no hay posibilidad de un sistema de entretenimiento para los pasajeros. Kia promete que no será por mucho tiempo.

En la carretera

Solo hay un tren motriz disponible para el Telluride. Compuesto por un excelente motor de en V6 de 3.8 litros, capaz de generar 291 caballos de potencia que es enviada a las ruedas delanteras o a las cuatro ruedas según la configuración, a través de una transmisión automática de ocho velocidades.

Sin la presencia de un turbo compresor, la aceleración del Telluride no parecerá emocionante, pero hay potencia más que suficiente para no considerarlo un SUV lento, y adelantar a velocidad crucero en la autopista no será problema. La armonía del motor con una efectiva caja de cambios de ocho velocidades realmente lo ayuda a brillar en su refinamiento y suavidad.

Desde el asiento del conductor el Kia Telluride se nota grande, aunque maniobrarlo en estacionamientos o espacios apretados no será un problema. El viaje es más bien firme, y donde el pavimento es muy áspero puede que este SUV de tres filas se sienta algo inquieto, sobre todo con los neumáticos de 20 pulgadas, pero la suspensión esta bien trabajada y aunque hay rodamiento del cuerpo en las curvas, en general la experiencia de manejo es agradable.

El auto es muy silencioso, y la comodidad de los pasajeros esta garantizada, incluso en una tercera fila de asientos sorprendentemente espaciosa, característica no muy común en este tipo de vehículos.

Propiamente equipado puede remolcar hasta 5,000 libras. La economía de combustible es aceptable para el tamaño de este SUV. 20 millas por galón (mpg) en la ciudad y 26 en autopista que serían 11.76 litros o 9.5 cada 100 kilómetros. Con la configuración de tracción total se disminuye en una milla el consumo.

Para escoger

El Kia Telluride 2021 viene en cuatro niveles de equipamiento: LX, S, EX y SX. El LX de nivel de entrada por $31,990 es una excelente opción para la mayoría de los compradores. Está bien equipado con tecnología estándar y características de seguridad, y ofrece el mismo motor V6 y transmisión automática que los modelos superiores. Otras características y comodidades se limitan a los niveles de equipamiento superiores, como asientos con calefacción y ventilación, o las sillas tipo capitán en la segunda fila. Si le alcanza el dinero y desea mejorarlo o cambiarle algo su aspecto, pues hay un par que paquetes disponibles. El Nightfall Edition por $1,295 lo vestirá de negro.

El más caro de los Telluride es el SX, que por $42,190 viene equipado con casi todo lo que un comprador ambicione, incluyendo el paquete Prestige que ya viene integrado e incluye asientes de la segunda fila con calefacción y ventilación, limpia parabrisas con sensor de lluvia y el HUD o proyector en el parabrisas.

La competencia no es escasa, todo lo contrario. A pesar de esto, varias publicaciones especializadas colocan al 2021 Kia Telluride en la cima de las preferencias para los SUV de tres filas de asientos. Allí también figuran su primo hermano Hyundai Palisade, Honda Pilot, Mazda CX-9, Toyota Highlander o el Subaru Accent por mencionar algunos.

Concluyendo

Dudo que el “entendido” amigo de esta historia haya seguido mi consejo de visitar un concesionario de Kia, y mirar allí alguno de sus productos, especialmente el nuevo Telluride. Usted que quizá esté en busca de un SUV más grande, espero sea al menos curioso, y le de una oportunidad al fabricante coreano que ha labrado el camino al reconocimiento a golpe de buenos productos, y el Telluride, es un magnífico testimonio.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.