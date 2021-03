Los modelos UX son nuevos en la alineación de Lexus. Es el intento del fabricante por competir en un

segmento en el que no tenía representación, el de los SUV subcompactos. Aunque en realidad no es un

SUV o utilitario si no un hatchback algo elevado, el UX encaja bien en el actual contexto donde todo lo

que parezca un SUV se vende.

Por Roger Rivero

Por otra parte, el precio de entrada es lo suficientemente sensato que no dejará de atraer a algún que

otro joven soltero recién graduado, que, por aquello de mantener las apariencias, prefiera pagar unos

cuantos miles más para que no lo vean conduciendo un Toyota Corolla hatchback. Los más de doce mil

dólares de diferencia le conseguirán un interior mucho más lujoso y un diseño arriesgado para que nadie

pueda poner en duda que conduce un Lexus, que bajo la piel sigue siendo un Corolla.

Desde afuera y por dentro

Como casi todas las cosas pequeñas (menos las cucarachas creo) las dimensiones reducidas adicionan

encanto a quien las porte. Considero al UX un auto bien parecido, donde han cambiado cada posible

curva por bordes angulares como para parecer moderno. Hay pliegues profundos en los laterales que le

ajustan bien al cuerpo de hatchback.

La parrilla distintiva de Lexus claro que no podía faltar. No es discreta como sabemos, pero aquí se ve

bien, o como antes he dicho, puede que sea la fuerza de la costumbre. El cuerpo de hatchback corto y

abrupto se remata con una iluminación de aletas rojas en la parte posterior que ayudan a equilibrar el

aspecto. Lexus hace todo lo posible por enmascarar el alma de Toyota Corolla, y lo logra.

El Lexus UX es el modelo más barato de la marca, pero no por esto dejan de dotarlo con un interior de

estilo sofisticado, cortes limpios, buenos materiales y el excelente acabado a que Lexus nos tiene

acostumbrados. La mayoría de las superficies están cubiertas con materiales de calidad y suaves al tacto,

así como cuero sintético acolchado. En el interior se atenúa la mayoría del ruido producido por la

carretera o el aire, no así por el zumbido del motor ¿O no? Más sobre esto en nuestra reseña de

manejo.

Los asientos anteriores son cómodos y con buen espacio (más en la variante F Sport con asientos

deportivos con refuerzos adicionales) pero una historia diferente puede contarse en la parte trasera.

Aunque el asiento es cómodo, solo 33.1 pulgadas o 84 centímetros de espacio pondrán en aprieto a los

de piernas largas. Acomodo allí para dos personas en lugar de tres sería ideal.

El tamaño reducido del UX es también un factor limitante para la capacidad de carga. Solo 22 pies

cúbicos (5 menos para la versión hibrida) están disponibles para maletas o bultos de compra, que deben

acomodarse a través de una puerta trasera bastante angosta. Autos similares de la competencia tienen

más capacidad de carga y mejor acceso.

Equipamiento y seguridad

La pantalla del sistema de información y entretenimiento del UX se ve bien y no tan complicada de

navegar, la complicación aparece cuando tratas de introducir comandos a través de la almohadilla tipo

computadora portátil. Tras esta almohadilla hay varios controles físicos para operar las funciones de audio, que, si bien alivian en algo la operación, tampoco es el mejor de los diseños. Los comandos de voz

puede que ayuden, pero son bastante rígidos y obligan a seguir el “libreto” establecido por Lexus.

Por suerte Android Auto, Apple CarPlay y Alexa están todos presentes, para facilitar en algo la

comunicación y navegación. La pantalla estándar es de 7 pulgadas, con la opción de agrandarla a 10.3.

En la pantalla más grande de nuestro auto de prueba, Android Auto aprovecha inteligentemente todo el

espacio, con una pantalla dividida entre navegación e información de audio. Un punto de acceso Wi-Fi

viene de serie, con 4 GB de datos gratuitos durante el primer año.

En cuanto a las ayudas al conductor el UX viene con muchas de ellas de serie. El monitoreo de punto

ciego, alerta de tráfico cruzando en la retaguardia, alerta de colisión con frenado de emergencia y

detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo, alerta de salida del carril con asistencia,

reconocimiento de señales de tráfico y luces altas automáticas. Solo dejan de forma opcional los

sensores de estacionamiento, el estacionamiento autónomo y el HUD o proyección en el parabrisas.

Las pruebas de choque las supera todas con 4 o cinco estrellas, mientras que las pruebas a la prevención

de accidentes frontales son calificadas de “superior” por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las

Autopistas (IIHS).

En la carretera

Hay completa conformidad en catalogar este auto como un “guerrero” urbano. No podríamos decir que

es precisamente lento, pero su viveza podría mejorar y mucho. El Lexus UX está equipado con un motor

de cuatro cilindros y 169 caballos de potencia, una transmisión automática continuamente variable y

tracción delantera. Hay una versión híbrida que mejora el caballaje a 181.

Nosotros probamos el UX F Sport, en espera de alguna mejora acorde con la inscripción “F Sport”. Es

cierto que adicionan aquí la tracción total o AWD, pero el desempeño de este UX es pálido en el mejor

de los casos. Para lograr una aceleración rápida como la necesaria para incorporarse a la autopista es

necesario llevar el acelerador a fondo, y allí surgen dos problemas que me disgustan.

Uno es el sonido del motor, que en el caso del F Sport es “inyectado” de forma artificial por los parlantes

del audio. Cuando digo artificial, no exagero. Me parece más falso este sonido que el pelo plenamente

negro de mi madre de 91 años que se empeña en esconder sus canas ¿o son 92?

En una arrancada fuerte también descubres que la aceleración ha sido programada para simular los

cambios de una transmisión regular, lo que llaman “marchas falsas”. Hay fabricantes que han logrado

hacerlo con mucho acierto, pero este UX es uno de los ejemplos menos aceptables que he encontrado

en tiempos recientes. Así encuentro que la experiencia de manejo no es algo por lo que el 2021 UX F

Sport pueda destacarse, y en este acápite, posiblemente sea uno de los más rezagados de su categoría.

Pocas veces tenemos oportunidad de probar dos autos similares uno tras otro. Mientras escribo estas

líneas manejo un Mazda 3 hatchback. No quisiera entrar en detalles, pero la experiencia de manejo de

este Mazda es muy superior a la del Lexus UX, y hablamos de un auto que como mínimo, es de diez mil

dólares más barato.

Cerrando el capítulo hablemos del consumo, que es uno de los puntos fuertes del UX. Con 29 millas por

galón (MPG) en la ciudad y 37 en la autopista que serían 8.71 o 6.36 litros por cada 100 kilómetros respectivamente, es uno de los más ahorrativos en el segmento de los subcompactos de lujo. La versión

híbrida del UX es aún más eficiente.

Para escoger

El Lexus UX 200 2021 viene en tres versiones diferentes, base, F Sport y Luxury. Todos movidos por el

mismo motor de 169 caballos y transmisión variable continua con tracción frontal. Todas las versiones

incluida la más económica, UX 200 por $32,900, vienen bien equipadas e incluyen la suite de seguridad

Lexus Safety System+ 2.0.

El F Sport como el de nuestra prueba sube a los $34,900, mientras que el UX 200 Lexury tiene precio de

entrada de $37,600.

En su segmento le acompañan el Audi Q3, Mercedes GLA, Volvo XC40 o el BMW X1

Concluyendo

El Lexus UX es el “punto de contacto” de muchos compradores con la marca, de ahí la importancia de

este auto. Primeras impresiones son significativas y a pesar de ser este modelo más barato que muchos

de sus competidores, carece del refinamiento que en algunos de ellos encontramos. Es una opción que

pueden considerar los interesados en la eficiencia de combustible o la seguridad en la carretera, pero

hubiese esperado algo más convincente, tratándose de un modelo completamente nuevo y de una

marca que ha demostrado poder fabricar autos formidables.