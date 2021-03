Sufro algo siempre que reseño una Toyota Tacoma. Es un problema personal que no acabo de zanjar. Como un marido celoso luego del divorcio que no deja de estar atento a todos los desplazamientos de su ex.

Por Roger Rivero

Resulta que en el 2005 compré una camioneta Chevrolet Colorado, al no llegar mi presupuesto para la Toyota Tacoma que deseaba. Fue un cuatro de julio de ese año, y solo un día después, mi vecino Bill se apareció con una flamante Toyota Tacoma azul que hasta el día de hoy veo estacionada frente a su casa. Esta no es una fábula inventada. Hace unos años hasta hice un video hice sobre el asunto.

Resulta que mi Colorado está largando la pintura, las luces han quedado cubiertas de una película blancuzca como los ojos con queratitis y su aspecto es cansado y de poco interés por la vida. La Tacoma de mi vecino que es contemporánea con mi camioneta y tiene más millas recorridas, sigue altanera y provocadora, firme de compostura como para recordarme cada día que, esa era la que yo quería.

Suerte tengo yo que de vez en cuando y de cuando en vez, Toyota “deja caer” una Tacoma frente a mi casa para que la pruebe por una semana. Mi vecino Bill que sabe de esta rutina, se asoma a la ventana como Yolanda y me mira con enigmática sonrisa tal la Mona que es lisa. Nada que lo imagino canturreando una canción de Joaquín Sabina (cosa imposible pues no sabe ni “papa” de español) esa que dice: “No hay nostalgia peor que añorar lo que jamás existió”.

La Tacoma 2021 desde afuera y por dentro

La nueva Tacoma Nightshade Edition como la de nuestra prueba, es la última adición a este cambio de imagen y apariencia más llamativa que ya encontramos en diez modelos del fabricante. Según Toyota “los modelos Nightshade Special Edition con sus ruedas negras agresivas, emblemas y demás características combinan a la perfección y serás un magneto de miradas”.

Yo no sería tan eufórico, al menos para calificarlo de un “magneto de miradas”, pero si es cierto que su atractivo tiene. La Toyota Tacoma Nightshade es esencialmente una Tacoma Limited vestida de atuendo nocturno. Se ve elegante con sus adornos exteriores oscurecidos que incluyen las manijas de las puertas, las aristas de las luces antiniebla, las tapas de los espejos y las puntas de los tubos de escape. Naturalmente, la parrilla recibe el mismo tratamiento, pero el Nightshade también recibe una fascia delantera a medida, en forma de una parrilla negra estilo grafito. Las llantas están pintadas en tono oscuro y vienen equipadas con tuercas negras para complementar el estilo.

Este año la Tacoma trae mejoras en la cabina, como asientos más cómodos, ajuste eléctrico para el conductor y mejores materiales para la tapicería. El espacio interior es decente al frente, pero los viajeros con piernas muy largas en el asiento trasero puede que se sientan algo ceñidos. El tablero presenta un aspecto más ergonómico, pero no deja de parecer vetusto. Como es tradición en Toyota, la calidad de ensamblaje y acabado son excelentes.

El espacio de carga en la cabina dependerá de la longitud de la plataforma que elija, pero está limitado en el peso que puede cargar que oscila entre las 1,095 a 1,155 libras (496 o 523 kilogramos) considerablemente menos que una Ford Ranger, que puede llegar a cargar hasta 1,860 libras o 843 Kg.

Equipamiento y seguridad

Alabamos a Toyota por incluir en todos sus autos la suite de seguridad Safety Sense P que incluye alerta y frenado de pre-colisión con detección de peatones, control de crucero adaptativo, luces altas automáticas y alerta de salida del carril. La advertencia de punto ciego, alertas de tráfico cruzado, cámaras de visión panorámica y asistencia para el estacionamiento son ofrecidos por un costo adicional. La TRD Pro para aventuras todo terreno trae una cámara adicional para ver obstáculos bajo la camioneta.

Toyota acorta el camino en materia de conectividad y sobre todo en la calidad de su sistema de información y entretenimiento, presionada quizá por productos más modernos de la competencia en este terreno. Solo laTacoma de base tienen una pantalla táctil de 7.0 pulgadas con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como Amazon Alexa. El resto de la alineación cuenta con un alargamiento de una pulgada para 8 en total.

Aparte de las pantallas más grandes, los gráficos con los mapas y la navegación han mejorado y son más nítidos. Las respuestas son más rápidas y la elección de la navegación incorporada es una opción que vale la pena, especialmente si se aventurará en senderos donde la conectividad móvil es escasa.

En la carretera

Si nunca has manejado una camioneta, llevar una Toyota Tacoma a la carretera puede que sea algo decepcionante. Si bien la dirección es bastante receptiva, la rigidez de la suspensión hace que la marcha sea algo accidentada, de no ser que transcurra sobre carreteras en excelentes condiciones. Quienes prefieran algo más refinado pueden mirar a la Honda Rigdeline, que, si bien se maneja semejante a un sedán, adolece de las capacidades todoterreno de esta Tacoma.

Si la intención principal es dejar la carretera con frecuencia y adentrarse allí donde solo los valientes lo intentan, podemos recomendarle la Tacoma TRD Off-Road o la TRD Pro que ofrecen ajuste de suspensión y amortiguadores únicos, un diferencial trasero con bloqueo y placas bajo el motor para protegerlo.

Hay dos opciones de motor en la 2021 Toyota Tacoma. Los dos modelos más baratos traen un cuatro cilindros de poca potencia, 159 caballos en total. La mayoría de los interesados seguro optaran por el motor en V6 de 3.5 litros que proporciona 278 caballos de potencia. La transmisión automática de seis velocidades no le hace mucha justicia, pues con frecuencia parece sentirse indecisa para encontrar la marcha adecuada, sobre todo cuando le demandas más revoluciones al motor.

Aunque en esta ocasión no probamos la Tacoma en terrenos irregulares, si lo hemos hecho en varias oportunidades anteriores, y sin titubeos podemos testimoniar que, en su categoría de camioneta mediana, no es segunda de nadie.

La capacidad de remolque es de 3,500 a 6,800 lbs según la configuración, muy cerca de las capacidades de la Chevrolet Colorado, pero algo alejada de la Ford Ranger que remolca hasta 7500 libras o 3,402 kilogramos. Tampoco destaca en la categoría de consumo entre las camionetas compactas. Los modelos de Tacoma con el motor básico entregan hasta 20 mpg (millas por galón) en ciudad y 23 mpg en la carretera que serían unos 11.76 o 10.23 litros cada 100 kilómetros respectivamente. Los modelos con motor V6 obtienen hasta 21 mpg o 11.2 l/100km en manejo combinado.

Para escoger

La 2021 Tacoma más económica es la SR que trae precio de $ 26,150 dólares. Le siguen la SR5 y TRD Sport que es la primera en ofrecer el motor de V6 estándar y comienza en los $ 33,060. Los amantes de las aventuras podrán seleccionar la Tacoma TRD off-Road que por $ 34,315 agrega diferente suspensión y diferencial entre otras mejoras.

Elegancia y algo de lujo encontrará en el terminado Limited que agrega asientos de cuero y techo solar entre otras comodidades por $38,905. El paquete Nightshade Special Edition como el de nuestra camioneta de prueba está disponible solo en este acabado, y lo puede obtener abonado unos $ 1,000 dólares adicionales.

Para los que tengan aspiraciones serias de andanzas todo terreno se reserva la TRD Pro, que por $ 44,075 agrega capacidades diversas en esta materia como las ante mencionadas, así como un selector múltiple de terreno y sistema de “crawl control” algo que nunca he sabido traducir pero que ajusta el control de la aceleración y el frenado sin la intervención del conductor, para que este pueda concentrarse en la conducción sobre terrenos complicados.

En la categoría de camionetas compactas no hay muchos competidores. Acompañan a la Toyota Tacoma la Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Ford Ranger, Nissan Frontier y la Honda Ridgeline. A la fiesta se ha unido recientemente la Jeep Gladiator que esperamos pode probar este año.

Concluyendo

Con sus virtudes y defecto, la Toyota Tacoma siempre ha sido una camioneta que me ha atraído. Mi historia de desilusión “amorosa” con ella nunca ha provocado que le guarde rencor. Todo lo contrario.

Le falta el refinamiento que otros rivales enseña, pero su confiabilidad y capacidades todo terreno la convierten en las favoritas de muchos. Tantos que por los pasados 15 años, ha sido la de mejores ventas en el sector.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.