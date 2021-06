Enfado monumental del suizo Roger Federer con el juez de silla durante su partido de segunda ronda de Roland Garros contra el croata Marin Cilic.

No entendió ser castigado con un ‘warning’ (aviso) por no estar preparado para el resto cuando el rival iba a servir, reportó Eurosport.

El reloj de tiempo vigila los 25” que dispone el jugador que saca. Más a criterio arbitral queda si el restador debía estar ya o no listo para el resto, aunque mirando asimismo los segundos pasados desde la conclusión del punto anterior.

Con resultado de 6-2, 1-3 y 40-40, el juez de silla francés Emmanuel Joseph sorprendió cantando el ‘warning’ a Roger Federer, que se había desplazo de un lado al otro de su lado de pista buscando la toalla, que desde la pandemia ya no facilitan los recogepelotas. En la carrera del helvético se ha caracterizado por ir a la carrera en cada acción del juego. Aunque actualmente precisa alguna pausa más por la falta de ritmo tras más de un año parado.

Federer, normalmente comedido y poco amigo de entrar en discusiones, no entendió la advertencia por ir “demasiado lento”. Paró el partido, se encaminó a pedir explicaciones a Joseph.

“¿Estoy jugando demasiado lento?. Voy de una esquina a otra, no lo estoy haciendo a propósito”, se explicaba Federer. Sin gritar ni perder las maneras, pero firme e intimidando a su interlocutor.

Una cuestión de criterio y no había marcha atrás, por mucho que Federer prolongó su queja durante cinco minutos, solicitando que podría haber sido avisado antes de recibir la penalización.

“Yo te he dejado hablar antes, ahora escúchame tú a mí”, le decía en francés Federer al juez de silla, con el que mantuvo algún que otro diálogo, más corto y a distancia, minutos después.

Federer preguntó directamente a Marin Cilic si le estaba molestando, si estaba jugando lento, pero el croata tiró pelotas fuera aunque tendiendo más a dar la razón al árbitro, lo que desmontó el discurso del suizo, que decidió entonces volver a jugar.

“Yo no he visto que Marin estaba en su posición. No sabía que de alguna manera le estaba metiendo prisa, y por eso le he pedido explicaciones. Luego, cuando he vuelto a la silla tras el juego, lo he entendido. Y siento haberlo hecho”, explicó después Federer, que asumió las culpas de no haber medido bien la situación, dando la razón a su rival y al árbitro.