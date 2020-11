Mujeres superando barreras impuestas por la sociedad cada vez hay más y en distintos ámbitos, esto sirve para aclarar que todos somos iguales y que los paradigmas están para romperse.

Kim Ng inició su carrera en Grandes Ligas como pasante. Tres décadas después sigue ascendiendo y rompiendo límites. Ng se convirtió en la primera mujer en ser General Manager en la historia de las Grandes Ligas tras ser contratada para ese cargo en los Marlins de Miami.

Esto también inmediatamente pasa a convertirla en la mujer con mayor rango en operaciones deportivas de un equipo de MLB.

Se cree que Ng es la primera gerente general de un equipo en un deporte profesional relevante en Norteamérica, enfatizaron los Marlins.

Ng ha ganado tres títulos de Serie Mundial a lo largo de 21 años en directivas de los Medias Blancas de Chicago (1990-96), los Yanquis de Nueva York (1998-2001) y los Dodgers de Los Ángeles (2002-11). Pasó los últimos nueve años con MLB como vicepresidenta sénior.

“Después de décadas de determinación, en el honor de mi carrera estar al frente de los Marlins de Miami”, declaró Ng en un comunicado. “Cuando llegué a este negocio, parecía improbable que una mujer estaría al frente de un equipo de ligas mayores, pero soy persistente en la búsqueda de mis metas. Mi objetivo ahora es darle un campeonato de béisbol a Miami”.

El director general de los Marlins, Derek Jeter, jugó para los Yanquis cuando Ng trabajó para ellos.

“Esperamos que Kim ofrezca un enorme conocimiento y experiencia a nivel campeonato a los Marlins de Miami”, indicó Jeter a través de un comunicado. “Su liderazgo en nuestro equipo de operaciones deportivas tendrá un papel importante en nuestro camino hacia un éxito prolongado. Además, su vasta labor en iniciativas para hacer crecer el béisbol y softball en niveles juveniles realzará nuestros esfuerzos por fomentar el béisbol entre nuestros jóvenes al tiempo que seguimos causando un impacto positivo en la comunidad del sur de Florida”.

Ng, de 51 años, se convirtió en la quinta persona en asumir el mayor cargo de las operaciones deportivas de los Marlins, y toma el lugar de Michael Hill, quien ha quedado fuera del equipo después de la temporada 2020.

Ng es egresada de la Universidad de Chicago, donde jugó softball y obtuvo un título en Políticas Públicas.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020